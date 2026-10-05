Cote d'Ivoire: Hausse de 8% du résultat net de la BOA au premier semestre 2026

5 Octobre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le résultat net de la BOA Côte d'Ivoire a connu une hausse de 8% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette banque.

Ce résultat s'est élevé à 19,817 milliards FCFA contre 18,349 milliards FCFA au 30 juin 2025.

Quant au produit net bancaire (PNB), il a dégagé un solde de 36,711 milliards FCFA contre 36,166 milliards FCFA au premier semestre 2023, soit une augmentation de 545 millions.

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Dans leur rapport d'activité, les responsables de la BOA Côte d'ivoire indiquent que les concours nets à la clientèle au 30 juin 2026 sont de 483,730 milliards de FCFA, enregistrant une hausse de 12,65% comparativement au 30 juin 2025. Les ressources collectées, de leur côté, évoluent à la hausse de 18,97% pour atteindre 970, 590 milliards de FCFA.

Durant la période sous revue, les frais généraux de la BOA Côte d'Ivoire ont progressé de 13% avec un niveau qui se situe à 13,659 milliards de FCFA contre 12,107 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

Le résultat brut d'exploitation a connu une régression de 4,19% à 23,052 milliards de FCFA contre 24,059 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

Par contre, le coût net du risque a fortement baissé de 91,4%, se situant à 263 millions de FCFA contre 3,061 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

Quid des perspectives qui se dessinent pour la BOA Côte d'Ivoire ? A ce niveau, la direction de la banque avance que les résultats des trimestres à venir devraient afficher les mêmes perspectives.

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