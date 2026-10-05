Sénégal: Fortes pluies au pays - Le Président Bassirou Diomaye Faye exprime sa « profonde tristesse » après des pertes en vies humaines

5 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Les fortes pluies à Dakar et au Sénégal ont entrainé des décès. Le Chef de l'État a adressé ses condoléances aux familles endeuillées et assuré que le Gouvernement reste mobilisé dans les zones exposées.

Les fortes pluies tombées ce dimanche sur Dakar et dans plusieurs localités du pays ont fait des morts. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réagi après avoir appris « avec une profonde tristesse » les pertes en vies humaines causées par ces intempéries.

Des condoléances et un message de solidarité

Le Chef de l'État s'est d'abord adressé aux proches des victimes. « J'adresse mes condoléances émues aux familles endeuillées et ma solidarité à toutes les personnes touchées », assure Bassirou Diomaye Faye.

Le Président de la République de poursuivre. « Je suis la situation avec la plus grande attention. Le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour porter assistance aux populations et renforcer la vigilance dans les zones exposées ».

Enfin, le Président Bassirou Diomaye Faye « salue l'engagement des sapeurs-pompiers, des services de l'État et des volontaires présents sur le terrain. »

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