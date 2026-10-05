Sénégal: Pluies diluviennes à Dakar - Jusqu'à 142 mm en 24 heures, les autres régions également touchées

Jusqu'à 142 mm de pluie en 24 heures ont été relevés dans certaines stations. Les inondations ont perturbé plusieurs quartiers de la capitale, et l'ANACIM annonce de nouveaux passages pluvieux dès l'après-midi de ce lundi.

Dakar sous la pluie, et le pays aussi. Ce dimanche 4 octobre 2026, de fortes pluies accompagnées d'orages ont frappé plusieurs localités du Sénégal, en particulier Dakar et sa périphérie. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), cet épisode pluvio-orageux a provoqué des inondations et de sérieuses perturbations dans plusieurs secteurs de la capitale.

Les relevés pluviométriques de l'ANACIM pour la journée du 4 octobre montrent des cumuls élevés dans plusieurs stations. Les valeurs les plus fortes, 142 mm en 24 heures, ont été enregistrées à Ranérou et à Rufisque. Yoff suit de près avec 138 mm, tandis que l'aéroport international Blaise Diagne a reçu 76 mm.

Tout le Sénégal touché

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Dakar n'était pas la seule région touchée par ces fortes pluies. En effet, celles-ci ont en effet été notées dans plusieurs parties du territoire national.

- Podor : 63 mm

- Kaolack : 47 mm

- Linguère : 39 mm

- Saint-Louis : 33 mm

- Kédougou : 22 mm

- Thiès : 21,2 mm

L'ANACIM précise que ces chiffres sont les données disponibles à ce stade, en attendant la consolidation des relevés de l'ensemble des stations. Ils pourraient donc évoluer.

Dakar : des inondations dans plusieurs zones

Dans la capitale, les précipitations ont inondé plusieurs zones. L'ANACIM avait par ailleurs anticipé le maintien des activités pluvio-orageuses pendant la nuit et jusqu'au lundi matin.

Pour ce lundi 5 octobre au matin, l'agence prévoit une baisse d'intensité des phénomènes, sans exclure des pluies dans plusieurs localités. Le Nord-Est (Podor, Saint-Louis, Matam, Tambacounda) et le Sud (Casamance, Kédougou) restent particulièrement concernés.

Toutefois, cette accalmie pourrait être de courte durée. L'ANACIM annonce une nouvelle intensification des activités pluvio-orageuses dans l'après-midi, sur une large partie du territoire : Sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou pourraient connaître pluies et orages), Centre-Sud (Fatick, Kaolack et Kaffrine sont également concernées), (Ouest et Centre-Ouest : Dakar, Thiès, Diourbel et Louga restent exposées à des passages pluvieux), Nord : Saint-Louis et Dagana pourraient enregistrer de nouvelles précipitations),

À l'inverse, les probabilités de pluie restent faibles sur Matam et sur la partie Est de Podor.

La vigilance reste de mise

Face à cette situation, l'ANACIM recommande la prudence dans les zones déjà touchées par les inondations. Elle appelle à la vigilance les populations, mais aussi les patients, accompagnants et personnels des structures sanitaires affectées.

L'agence poursuit le suivi de la situation et rappelle que les données pluviométriques seront actualisées à mesure que les relevés des différentes stations seront disponibles.