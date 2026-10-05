Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le passage de la flamme illumine Saint-Louis

La ville tricentenaire a vibré, samedi 3 et dimanche 4 octobre, au rythme de la Flamme des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 ». Portée sur les eaux du fleuve Sénégal par deux enfants de la Langue de Barbarie, elle a traversé une cité en fête, entre chants, danses et tambours. Un moment de communion populaire qui a aussi mis en lumière la jeunesse, la cybersécurité et l'innovation.

Saint-Louis - Saint-Louis a vécu un week-end exceptionnel avec l'arrivée de la Flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 ». Dans les rues de la ville tricentenaire, la population s'est mobilisée pour accueillir le symbole olympique, dans un décor où les expressions culturelles saint-louisiennes ont occupé une place de choix.

Temps fort de cette étape, une séquence spectaculaire sur le fleuve Sénégal, à la fois solennelle et festive. Pour ce moment symbolique, deux enfants de la Langue de Barbarie ont porté la Flamme : Fary Sèye, ancienne championne du Sénégal et d'Afrique de judo, aujourd'hui arbitre internationale, et Ousseynou Diop, champion de la traversée Dakar-Gorée à la nage.

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Tout au long du parcours, Saint-Louis a affiché son patrimoine et son identité. Les chants et danses de la troupe du Fanal, les faux lions et les tambours-majors ont donné une tonalité très populaire à cette étape du Flame Tour. Ayo, la mascotte officielle des Joj, a été accueillie sous les acclamations. Ces scènes de liesse ont traduit l'adhésion des Saint-Louisiens à un évènement qui marque une étape importante dans la préparation des premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés en Afrique.

Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) et du Comité d'organisation des Joj (Cojoj), a pris part à ce moment de communion. Pour Alioune Badara Diop, adjoint au maire de Saint-Louis, cette étape revêt une signification particulière : la cité partage avec l'olympisme des valeurs de paix, de solidarité et de fraternité, profondément ancrées dans son histoire.

Le passage de la Flamme a également coïncidé avec la troisième édition des CyberGames, consacrée à la cybersécurité et à l'innovation. Compétitions de « Capture The Flag », démonstrations et échanges autour du numérique ont placé les jeunes au centre de la célébration.

Sport, culture, innovation et jeunesse : à Saint-Louis, la Flamme n'a pas seulement traversé la ville. Portée par une forte mobilisation populaire, elle a transformé les rues et les berges du fleuve en espaces de célébration des valeurs olympiques.