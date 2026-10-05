Tunisie: Saison touristique hivernale - La ville de Tozeur accélère les préparatifs

5 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La région de Tozeur multiplie les préparatifs en prévision de la saison touristique automnale et hivernale, avec un programme comprenant plusieurs manifestations sportives et culturelles destinées à renforcer l'attractivité du Sud tunisien.

Parmi les principaux rendez-vous annoncés figurent la 10e édition du marathon Ultra Mirage El Djerid, le Rallye du Chott, le festival international de montgolfières « Balloons Event Show Tunisia » et la deuxième édition du Salon international du tourisme saharien et oasien, outre les festivals organisés à l'occasion des fêtes de fin d'année.

En prévision de cette saison, les établissements hôteliers, les restaurants et les espaces d'animation ont fait l'objet d'inspections afin de s'assurer de leur état de préparation. Les équipes concernées ont également effectué des visites sur plusieurs sites touristiques emblématiques de la région, notamment Chebika, Tamerza, Ong Jemel et le Chott el-Jérid.

Des opérations de nettoyage ont par ailleurs été menées avec la participation de volontaires de la société civile dans plusieurs espaces urbains et naturels, notamment à Tozeur et à Nefta. Les municipalités ont également engagé des actions d'embellissement, comprenant la plantation d'arbres et l'installation de décorations.

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La reprise de la liaison aérienne entre Paris et Tozeur, annoncée à partir du 4 octobre, constitue également une opportunité pour faciliter les déplacements des Tunisiens résidant en France et encourager les visites familiales ainsi que les séjours touristiques dans la région.

À travers ces préparatifs et ce programme de manifestations, Tozeur entend consolider son attractivité durant la saison automnale et hivernale et valoriser son patrimoine naturel, saharien et oasien.

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