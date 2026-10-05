Nigeria: La CBN absorbe 6 620 milliards de nairas de liquidité nette lors des opérations d'open market (OMO) de septembre.

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a géré activement la liquidité du système bancaire par le biais d'opérations d'open market (OMO) en septembre 2026. La banque centrale a organisé plusieurs adjudications afin de vendre de nouveaux titres tout en remboursant simultanément les bons OMO arrivant à échéance. Cette double opération visait à absorber les excédents de liquidités du système financier.

La CBN a organisé cinq grandes adjudications OMO tout au long du mois de septembre, plus précisément les 1er, 8, 16, 24 et 29, pour un montant total de 17 510 milliards de nairas. Au cours de la même période, cinq lots de titres OMO émis précédemment sont arrivés à échéance, ce qui a donné lieu à d'importants remboursements d'environ 10,89 billions de nairas aux investisseurs. Ce processus a consisté à remplacer les instruments arrivant à échéance par de nouveaux, illustrant ainsi la stratégie de la banque centrale consistant à gérer la liquidité par le recyclage plutôt que par une simple absorption pure et simple.

Au cours du mois de septembre, la CBN a vendu environ 17 510 milliards de nairas de bons OMO, soit environ 2,7 fois le montant cumulé de 6 400 milliards de nairas initialement proposé. Parallèlement, environ 10 890 milliards de nairas de titres arrivant à échéance ont été remboursés au système financier. Il en a résulté un retrait net de liquidités d'environ 6 620 milliards de nairas pour le mois, soit environ 38 % du montant total vendu.

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Ces opérations de marché ouvert (OMO) sont essentielles pour permettre à la CBN de gérer l'excès de liquidité dans le système bancaire et d'influencer les taux d'intérêt à court terme. Ces opérations ont également mis en évidence une préférence croissante pour les instruments OMO à plus longue échéance, repoussant certains remboursements jusqu'en 2027 et réduisant les injections de liquidités à court terme. La demande des investisseurs est restée forte pour ces titres, même si les taux de coupure sur les instruments à plus longue échéance ont baissé d'environ 170 points de base, passant de 18,99 % à 17,29 %.

L'absorption nette de liquidités a varié considérablement au cours du mois de septembre, les retraits les plus importants ayant eu lieu autour des première et dernière adjudications.

Par exemple, l'adjudication du 1er septembre et l'échéance du 7 septembre ont généré une absorption nette d'environ 2 820 milliards de nairas. Une incohérence a été constatée dans les données du 16 septembre : l'attribution déclarée de 3 292 milliards de nairas dépassait le total des souscriptions de 3 034 milliards de nairas pour cette adjudication. Malgré une activité soutenue en matière d'opérations monétaires sur le marché ouvert (OMO), plus de 6 200 milliards de nairas restaient placés sur la facilité de dépôt permanente de la CBN au 29 septembre, ce qui témoigne d'une liquidité persistante dans le système bancaire.

Points clés à retenir

Les opérations d'open market menées par la Banque centrale du Nigeria en septembre 2026 mettent en évidence sa stratégie continue visant à gérer la liquidité du système bancaire en combinant l'absorption des excédents de liquidités et le recyclage des titres arrivant à échéance. Alors que la CBN a vendu pour 17 510 milliards de nairas de nouveaux titres d'opérations d'open market, un montant non négligeable de 10 890 milliards de nairas a été simultanément réinjecté dans le système financier par le biais d'instruments arrivant à échéance.

Cela indique qu'une grande partie de l'activité d'open market a consisté à remplacer d'anciennes dettes par de nouvelles, plutôt qu'à se contenter de retirer de nouvelles liquidités. L'absorption nette de 6 620 milliards de nairas, bien que substantielle, ne représente qu'environ 38 % des ventes brutes, ce qui souligne cette approche de recyclage. L'orientation vers des instruments OMO à plus longue échéance, dont certains remboursements s'étendent désormais jusqu'en 2027, constitue un aspect clé de cette stratégie, qui vise à réduire les pressions de liquidité à court terme.

Malgré la baisse des taux d'adjudication sur les bons à plus longue échéance, la demande des investisseurs est restée soutenue, le montant total des souscriptions atteignant 27 000 milliards de nairas en septembre, contre 18 720 milliards en août, ce qui suggère un appétit persistant pour les titres d'État. Toutefois, la persistance de plus de 6,2 000 milliards de nairas au sein de la facilité de dépôt permanente de la CBN en fin de mois indique qu'une liquidité importante subsiste au sein du système bancaire, ce qui laisse penser que les efforts de la CBN pour résorber les fonds se poursuivent et pourraient nécessiter de nouvelles interventions.