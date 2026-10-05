Nigeria: Les bénéfices de la compagnie pétrolière publique du Nigeria augmentent de 33 % en 2025.

La Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) a annoncé mardi ses résultats financiers audités pour l'exercice clos en 2025.

La compagnie pétrolière nationale a fait état d'une hausse de 33 % de son bénéfice après impôts (PAT), qui s'élève à 7 200 milliards de nairas, contre 5 400 milliards en 2024. Le directeur général du groupe, Bayo Ojulari, a présenté ces résultats à Abuja, soulignant que cette croissance des bénéfices s'était produite malgré une baisse de 24 % du chiffre d'affaires total, qui s'est établi à 34 500 milliards de nairas.

La NNPC a déclaré un dividende de 5 800 milliards de nairas, soit une hausse de 35 % par rapport à l'année précédente. M. Ojulari a attribué cette hausse des bénéfices à une meilleure efficacité opérationnelle et à une discipline financière renforcée. La société a également enregistré sa plus forte production de pétrole brut et de condensats depuis cinq ans, avec une moyenne de 1,77 million de barils par jour, tandis que l'approvisionnement en gaz naturel a atteint son plus haut niveau depuis trois ans, à 7,2 milliards de pieds cubes standard par jour.

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D'autres indicateurs financiers clés ont affiché une nette amélioration. Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a progressé de 22 % pour atteindre 18 000 milliards de nairas, tandis que les flux de trésorerie d'exploitation ont augmenté de 16 % pour s'établir à 12 800 milliards de nairas. Les impôts, redevances et autres versements au gouvernement fédéral ont bondi de 39 % pour atteindre 22 300 milliards de nairas, le rendement des capitaux propres s'améliorant de 200 points de base pour s'établir à 16 %.

M. Ojulari a souligné que ces résultats plus solides confèrent à la NNPC une plus grande capacité à investir et à contribuer aux recettes publiques. L'entreprise renforce ses effectifs et investit dans des actifs afin de préserver la valeur pour ses parties prenantes. Des projets d'infrastructure majeurs, tels que le pont AKK sur le fleuve Niger et l'usine de traitement de gaz d'ANOH, soutiennent la croissance future, parallèlement à un modèle de partenariat technique en capital pour les raffineries visant à assurer des opérations commercialement viables.

La NNPC a entamé les travaux préparatoires à une éventuelle introduction en bourse (IPO), en identifiant et en comblant les lacunes. Toutefois, la direction a souligné qu'aucune date n'était fixée pour une introduction en bourse, la décision finale revenant aux actionnaires. La société envisage d'intégrer la pétrochimie dans sa stratégie de raffinage afin d'améliorer ses marges, tandis que le projet Gazelle, un mécanisme de financement adossé au pétrole brut, reste en place.

Points clés à retenir

La hausse de 33 % du bénéfice de NNPC Limited, qui s'établit à 7 200 milliards de nairas pour 2025, malgré une baisse de 24 % de son chiffre d'affaires, met en évidence une évolution significative vers l'efficacité opérationnelle et la discipline financière au sein de la compagnie pétrolière nationale. Ces résultats soulignent sa transformation en cours, passant d'une entreprise publique à une entité à vocation commerciale, un processus essentiel pour la stabilité économique et la sécurité énergétique du Nigeria.

L'important dividende de 5 800 milliards de nairas déclaré et les 22 300 milliards de nairas d'impôts et de redevances versés au gouvernement fédéral démontrent le rôle vital de la NNPC dans la génération de recettes publiques, d'autant plus que le pays doit faire face aux fluctuations des cours mondiaux du pétrole. De plus, l'orientation stratégique de la société vers l'augmentation de la production de pétrole brut et de gaz, parallèlement à des projets d'infrastructure majeurs tels que l'oléoduc AKK et l'usine de traitement de gaz d'ANOH, témoigne de sa volonté de renforcer la production énergétique et l'approvisionnement national du Nigeria.

L'adoption d'un modèle de partenariat technique en capital pour les raffineries vise à garantir la viabilité commerciale à long terme et à réduire les risques opérationnels, en allant au-delà des contrats de réhabilitation traditionnels. Alors que la NNPC se prépare activement à une éventuelle introduction en bourse (IPO) en comblant les lacunes en matière de cotation, l'absence de date fixe indique que cette décision reste un choix stratégique pour ses actionnaires, qui doivent trouver un équilibre entre la maturité du marché et des objectifs nationaux plus larges. Cette approche globale reflète l'ambition de la NNPC de devenir une entreprise énergétique autonome, rentable et compétitive à l'échelle mondiale.