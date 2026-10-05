Nigeria: Access Holdings obtient une deuxième prolongation de la date limite fixée par NGX pour la publication de ses résultats du premier semestre 2026

Access Holdings Plc a obtenu une nouvelle prolongation de la part de la Bourse nigériane (NGX) pour le dépôt de ses états financiers semestriels audités relatifs au premier semestre 2026.

Le groupe financier a annoncé cette nouvelle vendredi 2 octobre 2026, expliquant que ce retard était dû au fait qu'il attendait toujours l'autorisation réglementaire requise de la Banque centrale du Nigeria (CBN). Il s'agit là d'un nouvel épisode où la société doit attendre une autorisation cruciale avant de pouvoir publier ses résultats intermédiaires.

La société a réaffirmé son engagement à publier sans délai les résultats du premier semestre 2026 dès qu'elle aura reçu l'autorisation nécessaire de la CBN. Ce dernier report est la deuxième fois que la NGX accorde un délai supplémentaire pour ces comptes semestriels spécifiques. Alors que la date limite de dépôt précédente avait été repoussée au 30 septembre 2026, le report actuel ne précise pas de nouvelle date de publication, laissant le marché dans l'attente de nouvelles informations.

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Malgré les retards persistants dans la publication de ses résultats financiers, l'action d'Access Holdings a affiché une performance boursière remarquable. Entre le 31 décembre 2025 et le 30 septembre 2026, le cours de l'action de la société a progressé de 9,40 nairas, soit une hausse significative de 44,76 %, passant de 21,00 nairas à 30,40 nairas par action. Les résultats attendus pour le premier semestre 2026 devraient s'inscrire dans la lignée de la hausse du résultat brut annoncée par le groupe au premier trimestre 2026.

Pour les investisseurs, la publication, bien que retardée, des comptes semestriels audités est essentielle pour mieux cerner la performance financière globale et l'orientation stratégique d'Access Holdings. Ces résultats devraient fournir des informations détaillées sur la qualité des bénéfices, les charges de dépréciation, la qualité des actifs, la situation de fonds propres et la conformité réglementaire. En outre, ils mettront en évidence la manière dont s'inscrivent dans les comptes l'optimisation continue des fonds propres et les ajustements du bilan du Groupe, notamment alors qu'il s'oriente vers une stratégie davantage axée sur la valeur après des années d'expansion agressive.

Access Holdings a déjà connu des retards de publication similaires par le passé, notamment pour ses résultats audités du premier semestre 2025 et de l'exercice 2025, tous deux également liés à des autorisations en attente de la part de la CBN. La société avait précédemment invoqué des exigences de conformité réglementaire non satisfaites, notamment des restrictions liées aux investissements dans des filiales étrangères, pour justifier son incapacité à verser un dividende au titre de l'exercice 2025. Access Holdings a assuré au marché qu'elle continuerait à fournir des informations actualisées sur tout développement significatif concernant la publication de ces états financiers importants.

Points clés à retenir

Les retards répétés dans la publication des résultats financiers d'Access Holdings Plc, notamment en ce qui concerne ses résultats audités du premier semestre 2026, mettent en évidence le contexte réglementaire complexe et souvent laborieux auquel sont confrontées les grandes institutions financières opérant au Nigeria. Ce phénomène n'est pas un cas isolé, puisque la société a régulièrement rencontré des difficultés similaires avec ses résultats du premier semestre 2025 et de l'exercice 2025, invoquant à chaque fois la nécessité d'obtenir l'accord de la Banque centrale du Nigeria (CBN).

Si de tels retards peuvent, par nature, alimenter l'incertitude chez les investisseurs, l'action d'Access Holdings a paradoxalement fait preuve de résilience, enregistrant une hausse significative de 44,76 % entre décembre 2025 et septembre 2026. L'incapacité antérieure de la société à verser un dividende pour l'exercice 2025, explicitement liée à des exigences de conformité réglementaire en suspens et à des restrictions spécifiques concernant les investissements des filiales étrangères, met encore davantage en lumière l'importance cruciale d'obtenir en temps opportun les autorisations réglementaires, tant pour les questions opérationnelles que pour celles liées aux actionnaires.

Alors qu'Access Holdings opère un pivot stratégique vers une approche davantage axée sur la valeur après des années d'expansion agressive, ces résultats retardés restent essentiels pour évaluer de manière exhaustive la qualité de ses bénéfices, ses charges de dépréciation, la qualité de ses actifs, sa situation de capital et son respect global des cadres réglementaires.

Cette situation actuelle met clairement en évidence l'équilibre délicat qu'un groupe de holding financier doit maintenir entre sa croissance opérationnelle ambitieuse, son engagement en faveur d'une communication transparente avec le marché et la surveillance rigoureuse exercée par les autorités de régulation financières, autant d'éléments qui ont un impact profond sur la confiance des investisseurs et la mise en oeuvre de sa stratégie.