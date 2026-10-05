Ghana: Complete Farmer obtient un prêt de 2,4 millions de dollars de l'IFC pour développer le financement des agriculteurs

L'entreprise ghanéenne d'agritech Complete Farmer a obtenu un prêt convertible de 2,4 millions de dollars auprès de la Société financière internationale (SFI) afin d'étendre son offre de financement aux petits exploitants agricoles.

La SFI apporte également un soutien consultatif d'un montant de 480 000 dollars visant à renforcer les systèmes de l'entreprise et sa capacité à collaborer avec les institutions financières. Ce financement est soutenu par le volet « Financement des investissements des entreprises » du Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire.

Fondée en 2017, Complete Farmer met en relation des agriculteurs du Ghana et du Togo avec des acheteurs, des fournisseurs d'intrants, des institutions financières et des prestataires de services agricoles. L'entreprise travaille avec plus de 72 000 agriculteurs et approvisionne des acheteurs internationaux, notamment Aldi et Lidl. Son réseau comprend plus de 350 agents de terrain et 8 centres de traitement des commandes qui se chargent de la collecte des récoltes, du classement, du contrôle qualité et de la logistique d'exportation.

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L'entreprise a étendu ses activités du négoce agricole aux intrants agricoles, aux équipements et au crédit. Son modèle de financement s'appuie sur des données agricoles et de production pour aider à évaluer les agriculteurs qui pourraient avoir des difficultés à obtenir des prêts bancaires. L'IFC a indiqué que Complete Farmer utilisera ces nouveaux capitaux pour financer des intrants et des services agronomiques, tandis que l'accompagnement consultatif contribuera à développer son système de notation de crédit, sa gestion des risques et ses partenariats avec les prêteurs.

Complete Farmer et l'IFC ont pour objectif d'étendre leur soutien à 240 000 agriculteurs d'ici 2030 et de contribuer au financement de la production sur 192 000 hectares. L'IFC a précisé que Complete Farmer offrait actuellement à environ 20 % à 25 % de sa base d'agriculteurs un meilleur accès aux intrants, à la mécanisation et aux services de conseil. Un précédent projet pilote de financement impliquant 150 producteurs de gingembre a enregistré un taux de remboursement de 94 %, mais l'IFC a indiqué que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour répondre aux normes de risque des institutions financières à grande échelle.

Cet accord vient s'ajouter aux capitaux levés par Complete Farmer ces dernières années. L'entreprise a levé 10,4 millions de dollars sous forme de fonds propres et de dette lors d'un tour de table de pré-série A en 2023, mené, du côté des fonds propres, par l'Acumen Resilient Agriculture Fund et le fonds uMunthu II d'Alitheia Capital. En 2025, elle a reçu 2,5 millions de dollars du mécanisme AgriFI soutenu par l'UE afin de financer son expansion et la création de nouveaux centres de distribution dans le nord du Ghana.

Points clés à retenir

L'accord conclu avec l'IFC vise moins à aider Complete Farmer à acheter et à vendre davantage de récoltes qu'à transformer les données qu'elle recueille auprès des agriculteurs en un système de financement utilisable par les banques. L'accès au crédit reste l'un des obstacles auxquels sont confrontés les petits exploitants agricoles, car beaucoup d'entre eux ne disposent pas des documents financiers, des garanties ou des antécédents de crédit exigés par les prêteurs. Complete Farmer collecte déjà des informations sur la production, les intrants, les cycles de culture et l'activité du marché via sa plateforme et son réseau de terrain.

L'IFC prévoit d'aider l'entreprise à utiliser ces informations pour améliorer la notation de crédit et la gestion des risques, tout en testant des partenariats avec des institutions financières avant d'étendre l'octroi de prêts. Le taux de remboursement de 94 % issu d'un projet pilote impliquant 150 producteurs de gingembre fournit un premier indicateur, mais il s'agit d'un échantillon restreint par rapport au réseau de Complete Farmer, qui compte plus de 72 000 agriculteurs, et à son objectif de 240 000 d'ici 2030.

C'est pourquoi le programme de conseil d'une valeur de 480 000 dollars constitue un élément important de la transaction, au même titre que le prêt de 2,4 millions de dollars. Le modèle de Complete Farmer établit également un lien entre le financement et les acheteurs. Les agriculteurs peuvent bénéficier d'intrants et d'un accompagnement agronomique avant la production, tandis que la plateforme met en relation leur production avec une demande identifiée après la récolte.

Cette structure permet de réduire une partie de l'incertitude à laquelle sont confrontés les prêteurs lorsqu'ils financent le secteur agricole. Les levées de fonds antérieures de l'entreprise ont également servi à construire des infrastructures physiques, notamment des centres de traitement des commandes dédiés au regroupement et au contrôle qualité.

Si Complete Farmer parvient à intégrer ces centres, ses données sur les agriculteurs et ses relations avec les acheteurs internationaux dans un modèle de crédit que les institutions financières sont prêtes à financer, elle pourrait se développer sans avoir à fournir l'intégralité du financement des agriculteurs à partir de son propre bilan.