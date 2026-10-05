Maroc: L'industrie marque le pas en août - Des incertitudes élevées malgré des perspectives de reprise

L'activité industrielle aurait reculé en août 2026, selon les résultats de l'enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib (BAM), qui fait état d'une baisse de la production et d'une stagnation des ventes au cours de cette période. Le taux d'utilisation des capacités de production (TUC) se serait ainsi situé à 80%.

A l'exception de l'« agroalimentaire» où elle aurait augmenté, la production aurait enregistré une baisse dans l'ensemble des branches d'activité, indique la Banque centrale dans sa récente enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie (N°234, août 2026).

D'après cette enquête, menée du 1er au 30 septembre 2026 et ayant enregistré un taux de réponse de 62%, les ventes auraient connu des contrastes selon les secteurs. En effet, elles auraient enregistré une hausse dans l'« agroalimentaire » et la « chimie et parachimie », une stagnation dans la « mécanique et métallurgie » et une baisse dans le « textile et cuir ».

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En parallèle, les commandes auraient accusé un repli dans toutes les branches à l'exception de l'« agroalimentaire » où elles se seraient accrues, révèle l'enquête de BAM. L'institution publique précise que les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans l'ensemble des branches, à l'exception de la « mécanique et métallurgie » où ils auraient affiché un niveau jugé normal.

Amélioration attendue pour les prochains mois

Malgré le recul observé en août dernier, les industriels s'attendent à une amélioration de l'activité au cours des trois prochains mois. Ils anticipent une hausse de la production et des ventes dans toutes les branches à l'exception de l'« agroalimentaire » où les ventes devraient stagner. Plus d'une entreprise sur quatre fait cependant état d'incertitudes concernant l'évolution future de la production et des ventes.

Dans le détail, en août 2026, la branche « agroalimentaire » s'est nettement distinguée par une dynamique positive. Elle aurait enregistré une progression de la production avec un TUC qui se serait situé à 74%, tandis que les ventes auraient augmenté à la fois sur le marché local et à l'export.

Cette dynamique est toutefois tempérée par la faiblesse du carnet de commandes qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale et par l'incertitude exprimée par 45% des chefs d'entreprise quant à l'évolution future de la production et par 38% d'entre eux concernant les ventes.

Le textile et cuir concentre les difficultés les plus marquées

Cumulant les signaux négatifs en août, la production et les ventes de la branche « textile et cuir » auraient affiché une baisse dans l'ensemble des sous-branches avec un TUC qui se serait établi à 75%.

Par destination, les ventes auraient baissé aussi bien sur le marché local qu'à l'étranger.

D'après Bank Al-Maghrib, les commandes auraient reculé dans toutes les sous-branches et les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale.

Bien que les industriels s'attendent à une hausse de la production et des ventes au cours des trois prochains mois, l'incertitude reste forte chez 51% d'entre eux quant à l'évolution future de la production et chez 41% pour ce qui est des ventes.

En août 2026, la production de la « chimie et parachimie » aurait reculé et le TUC se serait établi à 81%, selon l'enquête de la Banque centrale, qui souligne, en revanche, une progression des ventes, résultant d'une hausse des expéditions à l'étranger et d'une baisse des ventes locales.

Les commandes auraient pour leur part reculé avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale. BAM indique toutefois que les entreprises anticipent une hausse de la production et des ventes au cours des trois mois à venir.

Dans la branche « mécanique et métallurgie », l'activité serait également restée en retrait, mais le carnet de commandes aurait conservé un niveau normal. La production aurait reculé, avec toutefois un TUC qui se serait établi à 86%, tandis que les ventes auraient stagné et que les commandes se seraient repliées. Le carnet de commandes se serait néanmoins maintenu à un niveau normal.

Par ailleurs, les industriels anticipent une hausse de la production et des ventes au cours des trois prochains mois, malgré l'incertitude exprimée par 30% d'entre eux.