Maroc: Mamoun Salaje remonte sur scène à la F.O.L. pour un hommage à Jacques Brel

Le chanteur et comédien marocain Mamoun Salaje remonte sur scène pour un spectacle consacré à Jacques Brel, 48 ans après la disparition de l'auteur d'«Amsterdam». Rendez-vous le 8 octobre, à 20h00, à la F.O.L.

Le spectacle, intitulé « Mamoun chante Brel », propose de redécouvrir l'oeuvre de l'artiste belge, mort en 1978 et dont les chansons continuent de se transmettre. Les organisateurs annoncent des reprises faites « avec fidélité et respect » pour le répertoire de ce monument de la chanson francophone.

Au programme figurent des titres devenus des classiques : « Ne me quitte pas », « Amsterdam » et « La chanson des vieux amants ». Ils portent les thèmes qui traversent l'oeuvre de Brel : l'amour absolu, la solitude, la fuite du temps, la soif de vivre jusqu'à l'épuisement du coeur.

Connu pour sa voix grave et nuancée, son élégance scénique et sa sensibilité, Mamoun revisite depuis plusieurs années les grands noms de la chanson francophone. Son rapport à Brel dépasse la simple interprétation. Il ne cherche pas à imiter le chanteur belge, mais à le réinterpréter avec son propre souffle et sa propre culture.

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L'artiste le confirme lui-même. Surnommé « le Brel marocain », il dit préférer son prénom, que lui a donné son oncle, le dramaturge Tayeb Seddiki. Il explique avoir longtemps collé au personnage avant que son metteur en scène ne lui demande de prendre de la distance. « Sinatra interprétait les chansons des autres, mais il les faisait siennes », rappelle-t-il.

Sa rencontre avec l'oeuvre remonte à l'adolescence. En 1978, quelques mois après la mort de Brel, on lui offre une cassette de ses chansons. Il en garde le souvenir d'un coup de foudre : ces textes répondaient, dit-il, aux questions qu'il se posait alors. Il se met à les chanter dans les colonies de vacances et en famille, puis étudie la guitare et le piano au conservatoire pour s'accompagner.

Comédien autant que chanteur, il a joué dans la troupe de Tayeb Seddiki, en France, au Canada, en Tunisie et au Maroc. Il y a acquis, affirme-t-il, une discipline exigeante, fondée sur le respect du public et des partenaires de scène.

Sur scène, Mamoun revendique une interprétation incarnée. « Quand une chanson me fait pleurer, je pleure sur scène », explique-t-il, en se démarquant des chanteurs qui disent la tristesse en souriant. Il dit chanter « Ne me quitte pas » pour une femme, et « Quand on n'a que l'amour » en pensant aux dirigeants du monde, à qui il voudrait rappeler que la paix s'impose.

Il confie par ailleurs regretter que les jeunes s'intéressent moins aux textes soignés, attirés selon lui par une certaine violence que véhiculent les écrans. Il y voit aussi une responsabilité des parents, qui n'ont pas su, dit-il, imposer assez la lecture à leurs enfants.

« Mamoun chante Brel », le 8 octobre à 20h00, à la F.O.L. Les billets sont en vente à la librairie Porte d'Anfa et à la F.O.L.