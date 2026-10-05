Gabon: Italie - Culture, Coopération et Nouvelles Perspectives économiques au coeur des échanges

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience l'Ambassadeur d'Italie au Gabon , S.E Stefano Moscatelli.

Les échanges ont principalement porté sur l'organisation prochaine de la « Semaine Gabono-Italienne », prévue du 16 au 20 novembre à Libreville, ainsi que sur les perspectives de coopération entre le Gabon et l'Italie, notamment dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique.

Présentée au Chef de l'Etat, la Semaine Gabono-Italienne se veut un rendez-vous de découverte et de rapprochement entre les deux peuples. Elle permettra au public gabonais de mieux connaître la culture italienne, son patrimoine, sa créativité, ses traditions et ses savoir-faire.

Au-delà de cette dimension culturelle, l'événement ambitionne également de favoriser les rencontres entre entrepreneurs gabonais et italiens et d'ouvrir de nouvelles passerelles dans différents secteurs, notamment le tourisme, la formation, l'entrepreneuriat, les métiers de la création et les échanges économiques.

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Pour le Gabon, l'enjeu est notamment de permettre à la jeunesse de tirer profit de ces échanges à travers le partage d'expériences, la transmission des savoir-faire, la formation et le développement de nouveaux partenariats.

L'audience a également permis d'aborder les perspectives offertes par le Plan Mattei pour l'Afrique, initiative italienne de coopération avec le continent africain. Les échanges ont aussi porté sur les possibilités de renforcer la coopération entre Libreville et Rome et de favoriser l'émergence de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social du Gabon.

Dans cette dynamique, l'objectif est de transformer les opportunités de coopération en projets concrets, capables de favoriser les investissements, le transfert de compétences, les partenariats entre entreprises, la formation professionnelle et la création d'emplois, notamment au bénéfice des jeunes.

De la Semaine Gabono-Italienne aux perspectives économiques liées au Plan Mattei, cette audience traduit la volonté de consolider les relations entre le Gabon et l'Italie autour d'une coopération qui associe dialogue culturel, développement du capital humain et création d'opportunités économiques.

Une coopération appelée ainsi à rapprocher davantage les peuples tout en produisant des retombées concrètes pour les populations.