Tunisie: Football - Khalil Ayari élu joueur du mois à Dunkerque

5 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'ailier tunisien Khalil Ayari a été désigné joueur du mois de septembre de l'USL Dunkerque, en Ligue 2 française, à l'issue d'un mois marqué par des prestations remarquées.

Prêté par le Paris Saint-Germain (PSG) jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, le jeune international tunisien a progressivement gagné du temps de jeu au sein de sa nouvelle équipe, confirmant son potentiel et sa capacité à s'adapter au football français.

Khalil Ayari s'est notamment illustré le 12 septembre face à l'AS Saint-Étienne, en inscrivant un but d'une frappe du gauche lors de la victoire de Dunkerque (2-1). Une réalisation qui a contribué à attirer l'attention des supporters et à conforter sa place dans l'effectif.

Cette distinction vient récompenser les performances du joueur et marque une étape encourageante dans son parcours en France. À Dunkerque, Ayari entend poursuivre sa progression et s'imposer durablement au sein de son équipe.

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