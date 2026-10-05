Tunisie: Inflation - Le taux atteint 5,6% en septembre 2026, l'alimentation toujours sous pression

5 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le taux d'inflation a atteint 5,6% au mois de septembre 2026, d'après l'Indice des prix à la consommation publié, lundi, par l'Institut national de la statistique (INS).

Ce taux s'explique par l'accélération du rythme de progression des prix du groupe « Alimentation et boissons » (8,4% en septembre 2026 contre 7,5% en août 2026), des prix du groupe « Habillement et chaussures » (9,2% en septembre 2026 contre 9% en août 2026), ainsi que des prix du groupe « Enseignement » (5,5% en septembre 2026 contre 5,4% en août 2026).

En glissement annuel, les prix du groupe « Alimentation et boissons » ont augmenté de 8,4%. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix des volailles de 16,5%, des fruits frais de 16,3%, de la viande ovine de 14,6%, de la viande bovine de 13%, des légumes frais de 12,9% et des poissons frais de 10,4%. En revanche, les prix des huiles alimentaires ont enregistré une baisse de 4,1%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont progressé de 4,8% en raison de la hausse des prix des produits de l'habillement et chaussures de 9,2% et des produits d'entretien courant du foyer de 5,1%.

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Pour les services, l'augmentation des prix est de 4,2% sur un an, principalement expliquée par l'augmentation des prix des services d'hébergement de 14,7%.

Au mois de septembre 2026, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) demeure stable à 4,9%. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 6,8% sur un an.

Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 1,2%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 9,4% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Hausse de 0,8% des prix à la consommation en glissement mensuel

Au cours du mois de septembre 2026, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8% par rapport au mois de d'aout 2026. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des prix du groupe «Alimentation et boissons» de 2,1%, des prix du groupe « Enseignement » de 3,9%, ainsi qu'à la hausse des prix du groupe « Meubles, articles d'ameublement et entretien courant du foyer » de 0,5%.

La hausse des prix du groupe « Alimentation et boissons » est principalement due à l'augmentation des prix des légumes frais de 6,9%, des oeufs de 6,1%, des volailles de 5,7% et des fruits frais de 2,4%.

L'évolution des produits et services d'enseignement s'explique principalement par l'augmentation des prix des services de l'enseignement préélémentaire et primaire privé de 5,3%, des services de l'enseignement secondaire privé de 4,7%, des prix des cours de soutien scolaire de 3,3% et des prix des fournitures scolaires de 3,2%.

Quant aux prix du groupe « Meubles, articles d'ameublement et entretien courant du foyer », leur croissance est principalement due à l'augmentation des prix des biens et des services liés à l'entretien courant du foyer de 0,9 % et des prix du groupe « Meubles et articles d'ameublement » de 0,6%.

Contributions à l'inflation par secteur

Le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 1,8% et 1,4%.

Le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement 3% et 2,4%.

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