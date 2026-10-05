Afrique du Nord: Tunisie, Algérie, Maroc... 12 pays arabes concernés par un risque de pluies orageuses

De vastes régions du monde arabe connaîtront, mardi, des conditions météorologiques instables, avec des risques de pluies orageuses dans 12 pays, dont la Tunisie. Cette situation résulte de l'influence de plusieurs systèmes météorologiques, notamment l'arrivée d'une masse d'air moins chaude en altitude vers le Levant et l'Égypte, associée à une présence importante d'humidité.

Au Maghreb, des nuages convectifs devraient se développer sur plusieurs régions du Maroc, avec un risque de pluies orageuses pouvant être localement fortes et accompagnées d'éclairs et de tonnerre. Le risque de précipitations s'étendra également, de manière plus faible et plus localisée, à certaines régions du nord de l'Algérie et de la Tunisie.

L'intensité et les quantités de pluie varieront toutefois d'une région à l'autre, en fonction de l'évolution et du déplacement des nuages convectifs.

Des pluies parfois fortes au Levant et en Égypte

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Levant et l'Égypte seront également concernés par l'instabilité météorologique. Une masse d'air moins chaude en altitude se dirigera vers la région, alors que des quantités d'humidité seront présentes dans différentes couches de l'atmosphère.

Les précipitations concerneront notamment certaines parties de la Syrie et du Liban. Elles pourront être orageuses par moments, particulièrement dans le nord de la Syrie, avec un risque de fortes pluies localisées susceptibles de provoquer des ruissellements, la montée des eaux dans les oueds et des crues dans certaines zones.

Les pluies pourront aussi atteindre, de façon moins importante, certaines parties de la Palestine et de la Jordanie. En Égypte, des précipitations sont prévues sur des secteurs du littoral nord ainsi que dans des zones limitées du gouvernorat de la Nouvelle-Vallée.

L'humidité tropicale renforce l'instabilité dans la péninsule Arabique

Dans la péninsule Arabique, de l'humidité tropicale continuera de se diriger vers certaines régions de l'Arabie saoudite, du Yémen, des Émirats arabes unis et du Sultanat d'Oman. Cette configuration favorisera le développement de nuages convectifs et de pluies orageuses saisonnières.

Les régions les plus exposées seront le sud et le sud-ouest de l'Arabie saoudite ainsi que les reliefs du Yémen, où les précipitations pourraient être localement fortes, accompagnées de grêle et de vents soutenus. Des ruissellements et des crues d'oueds restent également possibles dans certaines zones.

Aux Émirats arabes unis et à Oman, le risque sera plus limité, mais des averses orageuses locales pourraient se produire, notamment autour des monts Hajar.

Au total, la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Yémen, les Émirats arabes unis, Oman, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont concernés par ces prévisions, avec une intensité variable selon les régions. Les secteurs exposés à de fortes pluies orageuses sont invités à suivre l'évolution de la situation, notamment dans les zones basses et à proximité des cours d'eau, en raison du risque de ruissellements et de crues localisées.