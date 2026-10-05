Ile Maurice: Cyclisme - Les couleurs mauriciennes défendues par 16 représentants

Pas moins de 16 coureurs ont été retenus pour défendre les couleurs mauriciennes aux 22eᣵ Championnats d'Afrique sur route, prévus du 20 au 25 octobre. La sélection a été finalisée par l'entraîneur national, Vincent Graczyk.

Les cyclistes qui se rendront à Kisumu, au Kenya, sont Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond, Daniel Yon Hin, William Piat et Toréa Célestin (élite hommes), Jeremy Raboude (U23 hommes), Tristan Hardy, Juliano Ndriamanampy, Henri Rouillard et Jahmie Louis (U19 hommes), Léo David et Jinino Ndriamanampy (U17 garçons), Aurélie Halbwachs-Lincoln, Lucie Lagesse et Raphaëlle Lamusse (élite femmes), ainsi que Camille Chasteau (U23 femmes).

«On a reçu le tracé officiel du circuit, qui sera long de 10,1 km, totalement plat, avec beaucoup de virages. Vingt virages sur les 10 km. Des portions bien larges et d'autres un peu moins larges. Il y avait cette caractéristique à prendre en compte pour sélectionner les coureurs. Les élites hommes et dames auront un circuit différent sur la fin de course. Les dames emprunteront un circuit de 20 km avec une bosse de 6 % sur 6 km, sur une bosse très large, et les élites feront deux tours de ce circuit là. Je voulais avoir un groupe soudé avant tout et prendre en compte les aptitudes de chacun», indique Vincent Graczyk.

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Celui-ci avait initialement sélectionné Samuel Quevauvilliers (U23 hommes), mais comme il aura des examens en France à cette époque, Toréa Célestin a été appelé à le remplacer.

«Je pense que l'on a de bonnes équipes dans toutes les catégories pour pouvoir faire de belles choses. On a forcément en ligne de mire ce relais mixte que l'on a remporté pour une seconde aux derniers Championnats d"Afrique. Avoir un titre collectif est toujours sympa, car il ne récompense pas qu'une seule personne. On va essayer une nouvelle fois d'aller le chercher. Des cadets jusqu'aux élites, on a une belle équipe. On y va avec de vraies ambitions. On est tous motivés à bien conclure l'année après les Championnats du monde, qui ont été assez mitigés», dira-t-il encore.

Selon le programme prévisionnel, le mardi 20 octobre, le centre d'accréditation sera ouvert, la réunion des directeurs sportifs aura lieu et les dossards seront remis. Le lendemain, place aux premières épreuves avec les contre-la-montre individuels pour les catégories juniors hommes et dames, ainsi que pour les élites et U23 hommes et dames.

Le jeudi 22 octobre sont prévus le relais mixte (élite et U23), ainsi que les courses en ligne jeunes garçons et filles. La journée du vendredi 23 sera réservée aux courses en ligne juniors (hommes et dames). Le samedi 24, ce sera au tour des élites et U23 dames de s'aligner dans la course en ligne. Enfin, le dimanche 25 octobre se tiendra la course en ligne élites et U23 hommes.

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Avant les championnats au Kenya : Samuel Baptiste participe à un camp d'entraînement

Le jeune Samuel Baptiste se trouve au Kenya depuis quelques jours. Notre compatriote participe à un camp d'entraînement (1er au 25 octobre) organisé conjointement par le Comité international olympique (CIO), l'Union cycliste internationale (UCI) et la Confédération africaine de cyclisme (CAC) en marge des Championnats d'Afrique. Sous la supervision du Directeur du Développement du Sport en Afrique, Jean-Pierre Van Zyl, les jeunes cyclistes issus de plusieurs nations africaines sont initiés aux nouvelles techniques d'entraînement. Ils ont, notamment, eu droit à une session de formation sur TrainingPeaks, plateforme incontournable pour mieux planifier, suivre et analyser les performances sportives. Cela permettra à chaque cycliste de mieux comprendre son programme, de suivre sa progression, de gérer ses efforts et d'optimiser sa récupération car au-delà du pédalage, la performance se construit aussi grâce à la connaissance, à l'analyse des données et à une bonne gestion de l'entraînement. Notre compatriote, sociétaire du Vélo club de Pamplemousses (VCP), sortira certainement grandi de ce camp d'entraînement.

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La sélection

Élite hommes : Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond, Daniel Yon Hin, William Piat, Toréa Célestin

U23 hommes : Jeremy Raboude

U19 hommes : Tristan Hardy, Juliano Ndriamanampy, Henri Rouillard et Jahmie Louis

U17 garçons : Léo David et Jinino Ndriamanampy

Élite femmes : Aurélie Halbwachs-Lincoln, Lucie Lagesse, Raphaëlle Lamusse

U23 femmes : Camille Chasteau