Ile Maurice: Une soirée XXL avec Tayc et Shenseea

Le rendez-vous aurait pu perdre de son éclat après l'annulation de Gims. Il n'en a rien été. Samedi soir, Tribeca Mall a connu une nuit de décibels, de lumières et de milliers de voix. De Blakkayo à Shenseea, en passant par Laura Beg, T Matt, Tii Alexandre et Tayc, sans oublier les DJ Jimmy Gassel, Tuks, Danilo, House Square et DJ Élizee, le public a eu droit à un marathon musical qui a fait vibrer ce nouveau lieu de spectacles.

19 heures. Devant les entrées du nouvel espace mis en place à Tribeca Mall, la file s'allonge déjà. Des groupes d'amis arrivent, certains en tenue de soirée, d'autres le téléphone prêt à filmer. On avance par vagues. À l'in- térieur, la foule grossit à vue d'oeil. L'annulation de Gims n'a manifestement pas suffi à casser l'élan.

Et le décor est à la hauteur de l'ambition. Des structures imposantes dessinent les contours d'une scène rarement vue à Maurice. Les plateformes réservées aux VIP et VVIP dominent une partie de l'espace. Au-dessus de la foule, les installations techniques se multiplient. Tout est pensé pour donner au spectacle une autre dimension.

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Même le son vient de loin. Pour l'occasion, le système LEO de Meyer Sound a été exceptionnellement acheminé de La Réunion. Dès les premières notes, il rappelle que la soirée ne sera pas un simple concert en plein air. Les basses frappent la poitrine. Les voix portent loin. Les faisceaux lumineux découpent la nuit.

Blakkayo entre en scène. L'accueil est immédiat. Pas besoin de longues présentations : le public connaît les paroles. Quand Mo Solo résonne, les milliers de voix venues de la fosse prennent le dessus. Puis Ti Man. Même scénario. Les bras se lèvent, les téléphones s'allument et Blakkayo peut compter sur une chorale improvisée. Le premier pari de la soirée est gagné.

La scène change ensuite de rythme avec Laura Beg. Accompagnée de ses danseuses, elle impose une énergie dancehall avec Inna Dancehall Time, puis Tik Tike. Les corps bougent, les éclairages suivent les chorégraphies et le public se rapproche de la scène.

La nuit prend une autre couleur avec T Matt, venu de La Réunion. Le jeune artiste n'a pas besoin de beaucoup de temps pour conquérir l'espace. Il danse, interpelle le public et enchaîne ses titres. Il est samedi soir déclenche une nouvelle vague d'énergie. Certains chantent, d'autres sautent, beaucoup filment. Le concert prend des allures de gigantesque dancefloor.

Tii Alexandre lui succède. Avec Te Quiero, il poursuit cette montée en puissance, puis termine sur Full Baddies, laissant une foule parfaitement chauffée pour la suite.

Et la suite porte un nom : Tayc.

23 heures. Quelques secondes d'obscurité, puis les lumières s'allument. Tayc apparaît, accompagné de ses danseurs. Le show prend immédiatement une autre dimension : chorégraphies précises, déplacements millimétrés. Les faisceaux traversent la foule tandis que la voix de l'artiste se mêle à celle du public, qui reprend les refrains en choeur.

Puis vient l'un des moments les plus marquants de son passage. Tayc saisit des roses et les lance dans la foule. Quelques secondes plus tard, Le temps résonne dans Tribeca. Les voix montent encore. Des téléphones se dressent partout autour de la scène.

Mais la soirée n'a pas encore livré son dernier feu d'artifice. Lorsque Shenseea arrive, l'atmosphère change de nouveau. La star jamaïcaine, entourée de ses danseuses, apporte avec elle l'énergie du dancehall. Hit & Run fait immédiatement réagir la foule. Les basses repartent de plus belle, les lumières balaient l'espace.

Puis Shenseea fait entrer le public dans son spectacle. Plusieurs jeunes Mauriciennes sont invitées à monter sur scène. Elles dansent aux côtés de l'artiste et de ses danseuses, sous les projecteurs. Face à elles, une mer de téléphones capture chaque seconde.

Dans le ciel, les artifices ponctuent la dernière partie du spectacle. Un éclair, puis un autre. La fumée se mêle aux faisceaux lumineux. Les décibels résonnent entre les structures de Tribeca.

Organisé par Overseas Production, en collaboration avec Tribeca Mall, le concert aura surtout servi de démonstration grandeur nature pour ce nouveau lieu, qui a vécu sa première grande nuit de musique. Gims n'aura finalement pas foulé cette scène. Mais son absence n'aura pas suffi à éteindre le feu.

Tribeca avait promis du grand spectacle. Samedi soir, le spectacle était dans la foule autant que sur scène.

Un pari relevé en deux semaines

Coup de chapeau à Cyril How, Chief Executive Officer (CEO) de Hermes Properties Ltd, et à toute son équipe pour le travail accompli autour du concert de Shenseea et Tayc. En seulement deux semaines, ils ont réussi à mettre sur pied une structure capable d'accueillir le public dans de bonnes conditions. Un pari ambitieux, relevé avec efficacité et détermination. Au-delà du spectacle, cette organisation montre qu'avec une équipe mobilisée et une vision claire, de nouveaux espaces peuvent émerger pour faire vivre la musique et attirer les grands noms internationaux.