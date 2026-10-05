Ile Maurice: L'hôtellerie et l'immobilier portent les résultats

ER Group affiche une solide performance financière pour son premier exercice complet depuis sa restructuration. Au 30 juin 2026, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 46,35 milliards et un bénéfice après impôt (PAT) de Rs 7,37 milliards. Ce résultat comprend toutefois Rs 1,94 milliard d'éléments non récurrents, dont principalement un gain comptable de Rs 2,02 milliards lié au traitement de l'acquisition de New Mauritius Hotels (NMH).

En excluant ces éléments, le bénéfice normalisé s'établit à Rs 5,42 milliards, tandis que le bénéfice par action atteint Rs 6,47. L'EBITDA normalisé s'élève à Rs 12,62 milliards, avec les activités d'Hospitality & Travel et de Real Estate comme principaux contributeurs. Le groupe a également généré Rs 11,26 milliards de flux de trésorerie provenant de ses activités opérationnelles.

La branche Hospitality & Travel constitue le principal moteur des résultats, avec un PAT de Rs 5,43 milliards, ramené à Rs 3,53 milliards après exclusion du gain exceptionnel lié à NMH. L'intégration des activités hôtelières de NMH et d'ER Hospitality a renforcé cette performance. Le groupe souligne que les investissements réalisés depuis plusieurs années dans son portefeuille hôtelier commencent à générer des rendements récurrents et en croissance. La demande soutenue, localement et à l'étranger, l'amélioration des tarifs, une distribution plus efficace et l'évolution favorable des principales devises ont également contribué aux résultats.

Le pôle Real Estate a généré un PAT de Rs 1,48 milliard. Ascencia a bénéficié d'une hausse de la fréquentation et de la densité commerciale, tandis qu'Oficea a profité d'une progression de ses revenus grâce à une meilleure occupation de Telfair. La demande des particuliers est restée ferme dans la promotion immobilière, alors qu'un ralentissement a été observé sur le marché B2B.

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Les autres activités affichent des performances plus contrastées. Le pôle Finance a enregistré un PAT de Rs 733 millions, soutenu par la croissance des portefeuilles de crédit et de leasing ainsi que par une meilleure contribution de Swan. Celui du Commerce & Manufacturing a dégagé Rs 443 millions, malgré une contraction de 37 % du marché des véhicules neufs après la hausse des droits de douane. Logistics affiche Rs 216 millions, tandis que Technology & Energy contribue Rs 54 millions. À l'inverse, l'Agribusiness a fortement reculé, avec un PAT limité à Rs 15 millions, pénalisé par la baisse du prix du sucre et la moindre contribution de certaines activités.

Sur le plan régional, ER Group poursuit son expansion, notamment au Kenya et à Zanzibar. Le groupe a également mis en place un véhicule de co-investissement de Rs 1 milliard destiné à accompagner ses sociétés dans leurs investissements en Afrique de l'Est. Pour l'année financière 2027, ER Group entend capitaliser sur ses investissements dans l'hôtellerie et l'immobilier tout en accélérant son développement dans les secteurs à forte croissance, notam- ment la technologie et l'énergie. Le groupe prévoit parallèlement de poursuivre ses levées de fonds liées à ses objectifs de développement durable.