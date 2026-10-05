Ile Maurice: Nouvelles sanctions, anciennes procédures - Une réforme qui cale au démarrage

La Road Traffic (Amendment) Act 2026 devait marquer un tournant décisif dans la lutte contre la conduite sous influence en durcissant sévèrement les sanctions. Adoptée le 1er septembre par l'Assemblée nationale et proclamée par étapes, elle est entrée en vigueur dans la nuit du 29 au 30 septembre.

Mais à peine appliquée, la réforme montre déjà ses limites pratiques : les sanctions sont prêtes, mais policiers et magistrats se heurtent déjà à des procédures incomplètes, des documents manquants et des mécanismes administratifs encore en construction. Une réforme ambitieuse, mais dont l'application révèle des failles de préparation.

Les policiers doivent faire respecter des dispositions plus strictes, notamment pour les conducteurs interpellés sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de substances intoxicantes. Le changement majeur concerne la procédure post-interpellation : après la cellule de dégrisement, le contrevenant doit désormais être présenté devant un magistrat, avec une suspension de permis pouvant aller de deux à six mois. Une mesure annoncée comme un signal fort par le ministre des Transports, Osman Mahomed.

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Mais cette étape, censée renforcer la rigueur judiciaire, se heurte à un obstacle inattendu : les documents judiciaires nécessaires à la présentation du suspect ne sont pas encore disponibles dans leur format final. Selon des sources proches du dossier, les formulaires, mandats et pièces administratives indispensables à la nouvelle procédure n'ont pas été fournis à temps aux unités policières. Résultat : véritable casse-tête pour les officiers, contraints d'appliquer une loi dont les outils pratiques ne sont pas encore opérationnels.

Ces difficultés ne remettent pas en cause l'entrée en vigueur des sanctions, mais elles révèlent un manque de préparation en amont. Plusieurs sources évoquent des consultations insuffisantes avec les policiers, pourtant en première ligne pour constituer les dossiers destinés à la justice. La réforme, ambitieuse sur le papier, semble avoir été lancée avant que les rouages administratifs ne soient correctement alignés.

La saisie des véhicules en suspens

La question de la saisie des véhicules illustre encore davantage cette mise en oeuvre par étapes. La nouvelle section 123AP prévoit la confiscation du véhicule d'un conducteur sous influence et son transfert vers un lieu sécurisé. Mais cette disposition, contrairement à d'autres, n'est pas encore appliquée. Le gouvernement a annoncé qu'elle entrerait en vigueur ultérieurement, le temps de régler plusieurs questions logistiques - lieu d'entreposage et conditions de garde des véhicules; scellés pour garantir leur intégrité. Autant de modalités encore en discussion.

Cette mise en oeuvre progressive contraste avec la fermeté du nouveau dispositif pénal. Les sanctions ont été considérablement renforcées : entre Rs 200 000 et Rs 500 000 d'amende et jusqu'à cinq ans de prison pour une première condamnation ; jusqu'à Rs 1 million et huit ans de prison en cas de récidive. Un durcissement présenté comme un «important tour de vis» en matière de sécurité routière.

Pourtant, cinq jours seulement après l'entrée en vigueur des premières mesures, un constat s'impose : si la loi est prête, l'administration ne l'est pas tout à fait. Les policiers appliquent les dispositions déjà opérationnelles, mais les zones d'ombre entourant certaines procédures créent une transition chaotique. Entre documents manquants, procédures inachevées et mesures différées, la réforme avance plus vite que les structures chargées de la faire respecter.

La Road Traffic Act 2026 devait envoyer un message clair : tolérance zéro pour la conduite sous influence. Elle le fait. Mais pour que ce message soit pleinement efficace, il faudra désormais que l'appareil administratif rattrape son retard et que les mécanismes pratiques soient finalisés. La fermeté de la loi ne suffit pas ; son application doit être fluide, cohérente et opérationnelle.