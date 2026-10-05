Ile Maurice: «Merci les profs» - Des mots d'appréciation d'enfants

En ce lundi 5 octobre 2026, à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, les élèves profitent d'un «jour de congé scolaire», tout comme le personnel enseignant et non enseignant des établissements publics et privés préprimaires, primaires et secondaires, des institutions spécialisées (SEN) et des centres de formation du MITD et de l'Institute of Technical Education and Technology.

Pas de cours, pas de cartable à préparer et une journée de repos pour tous avant les examens de fin d'année scolaire. Mais même à la maison, les élèves n'oublient pas leurs maîtres et maîtresses. À l'occasion de cette journée spéciale, quatre élèves nous racontent ce que leurs enseignants représentent pour eux, les souvenirs qui les ont marqués et les petits messages qu'ils souhaitent leur adresser. Un sourire, un encouragement, une explication quand une leçon semble difficile... Pour ces enfants, un enseignant, c'est bien plus qu'une personne qui leur donne des cours.

Nihal Moorghen, 6 ans, en grade 1 : «Je me sens bien avec ma maîtresse»

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Le petit Nihal sait déjà ce qu'il apprécie chez sa maîtresse, Carmelina, qui lui enseigne l'anglais, le français, les mathématiques et l'hindi. «Elle est gentille, souriante et prend bien soin de nous.» Lorsqu'il ne comprend pas quelque chose, sa maîtresse prend le temps de lui expliquer patiemment jusqu'à ce qu'il comprenne. Il apprécie aussi tout ce qu'elle lui apprend en dehors des leçons : être gentil, partager et respecter les autres. «Je suis heureux et je me sens bien avec elle.»

Pour lui, les enseignants sont importants parce qu'ils «nous apprennent beaucoup de choses et nous aident à grandir et à devenir forts». Et en cette journée spéciale, son petit message est rempli d'affection : «Merci maîtresse de m'apprendre plein de choses et de toujours m'aider. Je vous aime beaucoup.»

Ananya Gopaul, 6 ans, en grade 1 : «Ses bravos me font plaisir»

La petite Ananya confie que sa maîtresse Ashwinee, qui lui enseigne les mathématiques, l'anglais et le français, sait toujours comment lui redonner confiance. Elle aime particulièrement les moments où sa maîtresse les fait jouer et quand elle lui dit «bravo» après ses devoirs. «Elle m'encourage toujours à faire de mon mieux et me félicite pour mon travail.» Et quand une leçon lui semble difficile, Miss Ashwinee prend le temps de lui expliquer. Elle lui apprend également à être gentille avec ses amis et avec les autres. Ananya a donc un message très spécial pour elle : «Merci d'être la meilleure maîtresse du monde. Je vous aime.»

Noor-Sabaa Lowtun, 16 ans, en grade 11 : «Elle croyait en moi»

Pour Noor-Sabaa, Miss Priya Ramparsad, son enseignante d'anglais, représente bien plus qu'une professeure par la confiance que son enseignante a toujours placée en elle. Elle se souvient d'une phrase qui est restée dans sa mémoire : «Believe in yourself. I know you are capable of it, and you will do it.» Ces mots l'ont encouragée à croire davantage en ses capacités. «Elle croit en moi, m'aide, me donne des conseils et prend soin de moi comme une mère.»

Miss Ramparsad lui a également appris à respecter les personnes âgées et à être présente pour elles. Pour NoorSabaa, un bon enseignant ne doit donc pas seulement enseigner une matière. Il doit aussi guider, soutenir et encourager ses élèves. «Je voudrais la remercier de m'avoir appris tellement plus que l'anglais, surtout pour tous les conseils qu'elle m'a donnés et qui m'ont beaucoup aidée dans ma vie et dans mes études.»

En ce jour spécial, Noor-Sabaa a un message spécial pour elle : «Merci de croire en moi, de toujours m'encourager et de me rappeler que je peux faire mieux. Vous vous souciez de nous comme une mère et je vous en serai toujours reconnaissante. Happy World Teachers' Day.»

Louis Peronet, 12 ans, en grade 7 : «J'ai appris beaucoup de choses»

Louis garde un souvenir particulier de ses cours de sciences avec M. Takun Azeem. Ce qui l'a marqué, c'est sa patience, son humour et sa façon d'expliquer clairement les leçons. «Il nous encourage à poser des questions et nous aide à comprendre les sujets difficiles.» Au fil des cours, son enseignant lui a aussi appris à être plus attentif, à prendre ses études au sérieux et à parler en public avec davantage de confiance.

Il estime qu'un bon enseignant ne transmet pas seulement des connaissances, mais aide aussi ses élèves à prendre confiance en eux et à mieux se préparer pour l'avenir. En ce jour spécial, Louis souhaite dire merci à son professeur pour sa patience et son dévouement : «Grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses, aussi bien dans les études que dans la vie. Merci pour toute l'éducation que vous m'avez donnée. J'ai beaucoup aimé avoir cours avec vous. Bonne fête des enseignants et très bonne continuation !»