Togo: Une incitation de plus à poursuivre les efforts de paix, de l'inclusion et d'une plus grande prise en compte des intérêts africains sur la scène mondiale

Le ministre togolais des Affaires étrangères a reçu le « Most Influential 100 Hall of Fame Award » de MIPAD, une distinction attribuée en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

La diplomatie togolaise s'est retrouvée à l'honneur à New York. Le ministre des Affaires étrangères, le Professeur Robert Dussey, a été distingué par le « Most Influential 100 Hall of Fame Award », dans la catégorie « Global Minister of the Year ». La reconnaissance lui a été remise le 23 septembre 2026, lors de la semaine de reconnaissance de l'initiative Most Influential People of African Descent (MIPAD), organisée en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Cette distinction entend mettre en avant l'action et l'impact de personnalités d'ascendance africaine dans différents domaines. Dans le cas du chef de la diplomatie togolaise, elle intervient dans un contexte marqué par une intensification des initiatives diplomatiques du Togo sur les questions africaines et internationales.

Un hommage à l'action diplomatique togolaise

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Selon les éléments communiqués autour de cette distinction, le prix vient notamment saluer le rôle joué par Robert Dussey dans les initiatives diplomatiques du Togo, son engagement en faveur du multilatéralisme ainsi que les positions défendues par Lomé sur plusieurs dossiers internationaux.

Parmi ces initiatives figure « Correct the Map », une campagne visant à promouvoir une représentation cartographique plus équitable des différentes régions du monde, notamment de l'Afrique. Le 4 septembre 2026, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution consacrée à cette question, appelant notamment à promouvoir l'utilisation de projections cartographiques représentant plus fidèlement la superficie relative des continents lorsque celle-ci est pertinente.

La diplomatie togolaise est également engagée dans des initiatives liées à la recherche de solutions aux crises africaines, notamment dans le cadre de la médiation soutenue par l'Union africaine concernant la situation dans l'est de la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs.

Robert Dussey dédie la distinction au Togo et à l'Afrique

Réagissant à cette reconnaissance, le Professeur Robert Dussey a exprimé sa gratitude envers MIPAD et sa communauté. Il a présenté cette distinction comme un encouragement à poursuivre son engagement en faveur de l'Afrique et de sa diaspora.

Le ministre a également dédié cette reconnaissance au Togo, au Président du Conseil Faure Essozimna Gnassingbé, à l'Union africaine, au Groupe africain à New York ainsi qu'aux organisations de la société civile engagées dans ces différentes causes.

Pour le chef de la diplomatie togolaise, cette distinction dépasse ainsi sa personne et constitue une reconnaissance de l'action collective menée autour de la défense des intérêts africains sur la scène internationale.

Une distinction dans le cadre de MIPAD

Le programme MIPAD, acronyme de Most Influential People of African Descent, est une initiative internationale qui met en lumière des personnalités d'ascendance africaine pour leurs réalisations et leur impact dans différents secteurs. Ses activités de reconnaissance sont notamment organisées en marge de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Le Hall of Fame de MIPAD a déjà distingué diverses personnalités internationales. Des archives de l'organisation font notamment apparaître parmi les personnalités honorées des dirigeants et responsables africains de premier plan.

Avec cette nouvelle distinction, Robert Dussey rejoint donc le cercle des personnalités reconnues par MIPAD pour leur influence et leur contribution dans leurs domaines respectifs.

Poursuivre l'action diplomatique

Cette reconnaissance intervient alors que le Togo cherche à renforcer sa présence dans les débats internationaux portant notamment sur la paix, la réforme du multilatéralisme, la représentation de l'Afrique et la défense des intérêts du Sud global.

Pour Robert Dussey, le « Global Minister of the Year » doit surtout constituer une incitation à poursuivre les efforts en faveur de la paix, de l'inclusion et d'une plus grande prise en compte des intérêts africains dans les instances internationales.

Au-delà du trophée, cette distinction place ainsi une nouvelle fois la diplomatie togolaise sous les projecteurs à New York, à l'occasion de l'un des principaux rendez-vous annuels de la diplomatie mondiale.