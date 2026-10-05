Congo-Kinshasa: Le Panel des facilitateurs de l'Union africaine en mission à Goma

Une importante délégation du Panel des facilitateurs de l'Union africaine séjourne à Goma ce lundi 5 octobre 2026 dans le cadre d'une mission de travail consacrée à la recherche de solutions pacifiques à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo.

La délégation est composée de plusieurs personnalités africaines de premier plan, notamment Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Mokgweetsi Masisi, ancien président du Botswana, ainsi que Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

Au cours de leur séjour à Goma, les membres de cette délégation ont rencontré les responsables de la rébellion de l'AFC/M23 qui occupent la majeure partie des provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu. Selon des sources concordantes, les échanges ont essentiellement porté sur l'évolution du processus de paix dans l'Est de la RDC.

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Cette rencontre s'inscrit dans les efforts diplomatiques menés par les partenaires régionaux et continentaux afin de favoriser le dialogue entre les différentes parties prenantes. Le Panel des facilitateurs de l'Union africaine joue un rôle clé dans l'accompagnement des initiatives visant à restaurer la stabilité et à créer les conditions d'un règlement pacifique durable du conflit.