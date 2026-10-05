Congo-Kinshasa: Deux ans après le naufrage du MV Merveille de Dieu, les enfants des victimes réclament vérité, justice et assistance

Deux ans jour pour jour après le naufrage du bateau Merveille de Dieu (MERDI) sur les eaux du lac Kivu, près de Goma, les enfants des victimes sortent du silence et demandent que toute la lumière soit faite sur cette tragédie qui a endeuillé des centaines de familles.

Le 3 octobre 2024, alors que l'embarcation transportant des passagers et des marchandises en provenance de Minova, dans le Sud-Kivu, approchait du marché central de Kituku à Goma, elle s'était brusquement renversée sous l'effet de fortes vagues. Le drame avait provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes et plongé toute la région dans la consternation.

Selon les chiffres avancés à l'époque par la société civile, le bilan faisait état de 34 morts, 80 rescapés et plus d'une centaine de personnes portées disparues. Deux ans après, de nombreuses familles affirment n'avoir toujours pas obtenu de réponses sur les circonstances exactes du naufrage ni sur les responsabilités engagées.

Réunis au sein de l'Association des enfants victimes du bateau Merveille de Dieu, plusieurs orphelins disent aujourd'hui faire face à des conditions de vie extrêmement précaires après avoir perdu leurs parents dans cette catastrophe.

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Dans un mémorandum adressé aux autorités congolaises, ils réclament l'établissement de la vérité, la poursuite des responsables présumés et la mise en place d'un mécanisme d'assistance en faveur des familles affectées.

Pour John Mugishi Sekeli, coordinateur de l'Association des enfants victimes du bateau Merveille de Dieu, la situation de milliers d'enfants devient de plus en plus préoccupante.

« Les enfants laissés par leurs parents sont en train de mener une vie difficile. C'est ce que nous réclamons dans notre mémorandum : la vérité et la justice. Nous demandons que l'assistance aux familles soit assurée afin de garantir un avenir meilleur à ces enfants laissés. Nous interpellons la conscience de tous, en particulier celle du gouvernement congolais et des organisations humanitaires, pour qu'ils viennent en aide à ces enfants », a-t-il déclaré.

Selon lui, plus de 1 500 enfants seraient aujourd'hui privés d'école et confrontés à des conditions de vie précaires depuis la disparition de leurs parents.

« En moyenne, nous avons plus de 1 500 enfants qui sont exclus de l'école et qui vivent dans de mauvaises conditions. Nous lançons un appel à toute personne de bonne volonté pour soutenir ces enfants qui souffrent actuellement », a-t-il ajouté.

Des questions sur les responsabilités

L'association estime également que plusieurs zones d'ombre persistent autour de l'exploitation du bateau avant le drame. Ses membres rappellent notamment que l'embarcation aurait été écartée à un moment donné du territoire d'Idjwi avant d'être transférée à Minova, une situation qui, selon eux, mérite des clarifications.

« La justice doit se saisir de cette affaire et le gouvernement doit indemniser les victimes », soutient John Mugishi Sekeli.

Le coordonnateur conteste également certains chiffres officiels liés au nombre de victimes. D'après lui, les documents remis aux familles évoquent moins de 750 victimes, alors que les informations recueillies par l'association feraient état d'un bilan humain plus lourd.

À l'occasion de cette commémoration, les enfants des victimes demandent aux autorités nationales, aux partenaires humanitaires et aux organisations de la société civile de renforcer leur soutien en faveur des familles touchées par la catastrophe.

Deux ans après le naufrage du Merveille de Dieu, leur principale revendication reste inchangée : obtenir justice pour les disparus, établir les responsabilités et assurer un avenir digne aux nombreux enfants laissés derrière par cette tragédie qui demeure l'une des plus marquantes de l'histoire récente de la navigation sur le lac Kivu.