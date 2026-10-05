Congo-Kinshasa: Le pays et Madrid renforcent leur coopération militaire

La République démocratique du Congo et l'Espagne veulent renforcer leur coopération dans le domaine de la défense. Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants, Guy Kabombo Muadiamvita, s'est entretenu le 1er octobre à Kinshasa avec l'ambassadrice d'Espagne en RDC, Maria del Carmen Orejas.

Les échanges ont porté notamment sur la formation militaire ainsi que sur la sécurisation des espaces aérien et fluvial congolais.

Le ministre congolais a réaffirmé la volonté de la RDC de poursuivre et de concrétiser ces partenariats dans le cadre de la professionnalisation des Forces armées de la RDC (FARDC).

« Les échanges ont également porté sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense », indique le communiqué de la Cellule de communication du ministère de la Défense nationale, qui cite notamment la formation militaire et la sécurisation des espaces aérien et fluvial.

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Madrid réaffirme son soutien à la RDC

Au cours de cette rencontre, l'ambassadrice espagnole a réaffirmé l'attachement de Madrid au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Elle a également renouvelé le soutien de l'Espagne à Kinshasa face à la situation sécuritaire persistante dans l'Est du pays.

La diplomate a par ailleurs présenté les condoléances de son pays au gouvernement congolais, au ministère de la Défense nationale et aux FARDC après le crash aérien survenu le 25 septembre dernier à Kenge, qui avait coûté la vie à plusieurs responsables et militaires congolais.

De son côté, Guy Kabombo Muadiamvita a rappelé les relations entre Kinshasa et Madrid ainsi que ses précédents échanges avec les autorités espagnoles. Il a notamment évoqué ses visites en Espagne et sa rencontre avec la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, autour de la coopération entre les deux pays.

À l'issue de la rencontre, une invitation officielle a été remise à. Guy Kayombo pour participer à une prochaine foire nationale en Espagne prévue en 2027.