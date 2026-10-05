Congo-Kinshasa: Cyclisme - Faute de moyens, Joël Kyaviro craint de manquer le Mondial de Gravel en Australie

À quelques jours des Championnats du monde de Gravel, prévus les 10 et 11 octobre à Nannup, en Australie, le cycliste congolais Joël Kyaviro s'inquiète de l'absence de moyens nécessaires à sa participation. Il affirme que son déplacement pourrait être compromis si un soutien n'est pas mobilisé rapidement.

Premier cycliste congolais à avoir obtenu une qualification pour un Championnat du monde de Gravel, Joël Kyaviro avait décroché son billet pour l'Australie après sa 10e place au Championnat d'Afrique de la discipline, disputé en août à Windhoek, en Namibie. Il avait parcouru les 143 kilomètres de l'épreuve en 4 heures et 30 minutes.

Invité dimanche 4 octobre dans le magazine Okapi Sport, le coureur a expliqué que son équipe ne pouvait cette fois pas financer son déplacement, contrairement à ses précédentes compétitions.

« Si rien n'est fait, malheureusement je ne pourrai pas participer à cette compétition », a-t-il fait savoir.

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Le visa obtenu, mais des frais encore à couvrir

Joël Kyaviro indique avoir obtenu son visa pour l'Australie. Il affirme toutefois que plusieurs dépenses restent à prendre en charge, notamment les billets d'avion, l'hébergement, la nourriture et les déplacements sur place.

Il souhaite également être accompagné de membres de son staff.

« J'attends maintenant la suite de la fédération et du ministère. Il faut encore prendre en charge les billets d'avion, le logement, la nourriture et les transports sur place. Je dois également voyager avec des entraîneurs et un mécanicien », a-t-il expliqué.

Le cycliste appelle ainsi les autorités congolaises à soutenir sa participation à cette compétition, qui doit permettre à la RDC d'être représentée pour la première fois à un Championnat du monde de Gravel. Sa qualification avait été obtenue après son Top 10 au Championnat d'Afrique.

Une préparation poursuivie en Afrique de l'Est

Malgré les incertitudes liées à son déplacement, Joël Kyaviro poursuit sa préparation. Il affirme être actuellement en Tanzanie, après plusieurs semaines d'entraînement entre la Namibie et le Kenya.

Le cycliste estime être en bonne condition physique à l'approche du rendez-vous mondial.

Cette qualification intervient après plusieurs performances réalisées cette saison, notamment au Tour international du Cameroun. Joël Kyaviro y avait notamment remporté une étape en juin.