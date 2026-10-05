Congo-Kinshasa/Ouganda: Foot-Amical - L'Ouganda et la RDC se neutralisent à Johannesbourg (1-1)

Le match retour de la double confrontation amicale entre l'Ouganda et le RDC s'est soldé, ce lundi 5 octobre 2026 à Johannesbourg (RSA), sur le score d'un but partout.

Les Léopards seniors football se sont montrés très entreprenant dès le début du match. Ils ont multiplié des descentes dangereuses dans le camp adverse, sans jamais les concrétiser. Coups francs à l'entrée de la surface d réparation et corners n'ont rien donné.

Lors que l'arbitre siffle la mi-temps, Ougandais et Congolais sont alles aux vestiaires sur le score vierge (0-0).

A la reprise, le jeu est équilibré ente Ougandais et Congolais, avec des descentes dangereuses de part et d'autre ; mais sans le moindre but.

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C'est à la 54e minute que la RDC a ouvert la marque par N. Mbuku.

Le jeu devient alors très animé entre les Léopards, cherchant à alourdir le score, et les Cranes, déterminés à obtenir l'égalisation.

Ils y sont parvenus finalement à la 91eme minute. Les derniers instants du temps additionnel ont été très animés. Cependant, le score n'a pas bougé : Ouganda-RDC (1-1).

La manche aller de cette double confrontation amicale avait été remportée, vendredi dernier, par les Cranes ougandais sur le score de deux à zéro.