Cote d'Ivoire: Autoroute du nord - 9 morts et plusieurs blessés dans un accident

Un accident de la circulation survenu sur l'autoroute du Nord, au Pk 124, entre un car de transport et un camion-remorque, le lundi 5 octobre 2026, aux environs de 5h 30, a fait de nombreux dégâts.

Précisément, la collision a fait 59 victimes, dont neuf décès. Parmi les victimes, 36 ont refusé de se faire évacuer et ont signé des décharges de responsabilité. 14 victimes ont été transportées à l'hôpital Saint Jean-Baptiste de Bodo. Les neuf corps sans vie ont été transférés à la morgue par les pompes funèbres.

C'est le lieu d'inviter au respect du civisme, notamment au respect des limitations de vitesse, au port de la ceinture de sécurité, au port du casque certifié, au refus de l'alcool et des substances psychoactives, à l'interdiction du téléphone au volant, ainsi qu'au respect de la signalisation et des feux tricolores.