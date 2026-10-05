Cote d'Ivoire: Éducation et préservation de l'environnement - Des cartables recyclés distribués pour une école plus verte

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Cimpor Côte d'Ivoire, structure spécialisée dans la transition écologique et les technologies bas carbone a mis à la disposition de nombreux écoliers des kits scolaires composés, notamment de cartables fabriqués à partir de sacs de ciment usagés, ainsi que des crayons et des instruments de géométrie issus de papier et plastics recyclés.

C'était le 2 octobre, lors de la cérémonie de clôture de la semaine verte de l'entreprise dénommée Eco Cimpor, à Cocody sur le thème « Pour un avenir plus vert ».

Prenant la parole en présence de plusieurs représentants de ministres et des diplomates, le directeur pays de l'entreprise, Ovic Mbi Mabiala, a réaffirmé l'engagement de sa structure en faveur de la transition écologique.

Il a expliqué que la valorisation des emballages usagés traduit une volonté de développer une économie circulaire où les déchets deviennent de nouvelles ressources. Il a également évoqué la production d'argile calcinée, destinée à remplacer une partie du clinker dans la fabrication du ciment et à réduire ainsi l'empreinte carbone de l'industrie.

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L'intervention du conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Esi Kouassi Kouakou Eloi-Noël, a mis l'accent sur la portée éducative et sociale de l'initiative.

Selon lui, transformer un sac de ciment en cartable ou du papier usagé en crayon montre concrètement que le déchet peut devenir une ressource et une opportunité. Il a souligné que l'État ne peut répondre seul aux besoins croissants de l'école et que l'implication des entreprises constitue un appui important.

Il a également relevé la cohérence du projet avec la vision du ministère pour une école plus inclusive et davantage tournée vers l'éducation au développement durable.

L'ambassadrice de Turquie en Côte d'Ivoire, Deniz Erdogan Barim, a, pour sa part, salué une initiative conciliant activité industrielle, responsabilité sociétale et protection de l'environnement. Elle a notamment relevé les résultats annoncés par l'entreprise, dont la valorisation de 11,7 tonnes de déchets et la confection de kits scolaires destinés aux enfants.

Elle a estimé que cette démarche contribue aussi à transmettre aux jeunes générations une culture de l'écocitoyenneté et de l'économie circulaire, en cohérence avec les engagements internationaux de la Turquie en matière de lutte contre les déchets.

Les ambassadeurs des Pays-Bas, Jeroen Keldehrius et du Portugal, Francisco-Xavier De Meireles, ont également salué l'initiative. Le premier a insisté sur la responsabilité partagée des pouvoirs publics et du secteur privé dans la transition écologique, tandis que le second a souligné l'ancrage de l'entreprise, son rôle dans la création d'emplois et son engagement à valoriser durablement les ressources locales.

Deux communications qui ont rappelé que la construction d'une économie durable passe aussi par la mobilisation des entreprises et la sensibilisation des jeunes générations.