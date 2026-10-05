Cote d'Ivoire: « Hiddekel » 2026 - Un mois pour se rapprocher de Dieu et prier pour la Côte d'Ivoire

Initié en 2011 sous la vision du Révérend Docteur Euverte Yai (Pasteur principal de l'Eglise des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire Temple central Adjamé la Réféfrence), le programme annuel de jeûne et de prière « Hiddekel » revient pour une nouvelle édition. Prévue du 1er au 29 novembre 2026, cette rencontre spirituelle sera précédée d'un lancement, le 18 octobre, à Abidjan. Les participants sont invités à consacrer un mois à la prière, au rapprochement avec Dieu et à l'intercession en faveur de la Côte d'Ivoire.

Un rendez-vous spirituel depuis 2011

« Hiddekel » s'apprête à vivre sa nouvelle édition. Depuis 2011, ce programme annuel de jeûne et de prière rassemble des fidèles autour d'un même objectif : consacrer un temps particulier à Dieu et approfondir leur relation avec le Christ.

Le nom « Hiddekel » trouve son origine dans la Bible. Dans la Genèse, au chapitre 2, verset 14, Hiddekel est présenté comme l'un des quatre fleuves mentionnés dans le récit du jardin d'Éden. Cette référence biblique sert de fondement à une initiative qui entend placer la prière au coeur de la vie spirituelle des participants.

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Porté par la vision du Révérend Docteur Euverte Yai, le programme invite les fidèles à vivre une expérience spirituelle renouvelée. Le jeûne et la prière constituent ainsi les principaux moyens retenus pour favoriser ce rapprochement avec le Seigneur.

Une place particulière à la prière pour le pays

Au-delà de la recherche d'un approfondissement de la foi personnelle, « Hiddekel » accorde une place importante à l'intercession en faveur de la nation.

Durant ce temps de jeûne et de prière, les participants sont appelés à porter dans leurs prières la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Les autorités politiques et administratives figurent notamment parmi les sujets d'intercession.

Cette démarche traduit la volonté des initiateurs de faire de la prière un moment de réflexion spirituelle, mais aussi d'attention aux préoccupations du pays. La paix, la stabilité et l'avenir de la nation peuvent ainsi être placés au coeur des prières des participants.

Un lancement prévu le 18 octobre

Pour préparer cette nouvelle édition, les organisateurs ont prévu une cérémonie de lancement le dimanche 18 octobre 2026, à partir de 14 heures.

La rencontre se tiendra au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara, situé entre Adjamé et Cocody, non loin de l'Office national de la protection civile (Onpc).

Ce rendez-vous permettra de présenter les grandes lignes de l'édition 2026 et de mobiliser les participants autour de cette nouvelle période de jeûne et de prière.

L'édition 2026 de « Hiddekel » se déroulera du dimanche 1er au dimanche 29 novembre. Quinze ans après son lancement, le programme entend ainsi poursuivre sa démarche : offrir aux fidèles un temps consacré à Dieu, renforcer leur vie spirituelle et encourager la prière en faveur de la Côte d'Ivoire.