Cote d'Ivoire: Rentrée académique de l'Université polytechnique de Bingerville - Cap sur les défis de l'employabilité à l'ère du numérique

L'Université polytechnique de Bingerville (Upb) a organisé, le 3 octobre, sa rentrée solennelle au titre de l'année académique 2026-2027. La cérémonie s'est tenue, à Bingerville, autour de la transformation numérique, de l'employabilité des jeunes et de l'excellence académique.

Responsables académiques, enseignants, étudiants, parents, partenaires et acteurs locaux ont pris part à cette cérémonie qui a marqué l'ouverture officielle de la nouvelle année académique.

Le directeur académique de l'établissement, Dr Diaby Moustapha, a rappelé, dans son allocution, les responsabilités des enseignants et des étudiants. « Nous avons, en tant qu'établissement, le devoir et l'engagement de former », a-t-il déclaré.

Selon lui, les enseignants doivent transmettre le savoir et les compétences, tandis que les étudiants doivent s'engager dans l'apprentissage et dans la préparation de leur avenir. S'adressant aux apprenants, il les a appelés à être « ambitieux, disciplinés et travailleurs ».

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Le président du conseil d'administration, Abdoulaye Karamoko, a fait savoir : « Notre vision est claire : devenir l'une des universités de référence en Afrique dans les domaines des sciences et technologies, de l'innovation, de la recherche appliquée et de la professionnalisation des compétences ».

Abordant l'intelligence artificielle et les mutations technologiques, il s'est voulu clair : « Il est essentiel que vous vous prépariez dès maintenant à comprendre ces évolutions, à maîtriser les nouvelles technologies et à développer les compétences nécessaires pour construire le monde dans lequel vous souhaitez vivre. »

La cérémonie a également été marquée par une conférence inaugurale sur le thème : « Compétences techniques et compétences humaines : le double socle de l'employabilité à l'ère du numérique ».

La conférence a été animée par Lassina Konaté, expert en télécommunications, stratège en transformation numérique et directeur général de Dtp-CI. Son intervention a porté sur la complémentarité entre les compétences techniques et les qualités humaines.

Il a notamment sensibilisé les étudiants aux nouvelles exigences du marché du travail et à l'importance de développer, en plus des savoir-faire techniques, des aptitudes humaines favorisant leur insertion professionnelle.

La rentrée solennelle s'est achevée par un moment consacré à l'excellence académique. Des distinctions et des récompenses ont été attribuées aux étudiants majeurs des différentes filières.