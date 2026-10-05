Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire/Frontières nord - Les communautés mobilisées pour prévenir les conflits

De Kadarvogo à Koulousson, en passant par Katogo, les communautés sont davantage impliquées dans la prévention des conflits et de l'extrémisme violent.

Dans les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire, la prévention des conflits et la consolidation de la paix passent aussi par une meilleure implication des communautés.

C'est dans cette perspective qu'une opération d'opérationnalisation et de dynamisation des Comités de Veille et de Sensibilisation (CVS) est menée dans trois localités frontalières.

L'activité s'est déroulée les 28 et 29 septembre 2026 à Kadarvogo, dans la localité de Kaoura, sous-préfecture de Ouangolodougou, dans la région du Tchologo. Elle s'est poursuivie les 30 septembre et 1er octobre à Katogo, dans la sous-préfecture de M'Bengué, région du Poro, avant de s'achever les 2 et 3 octobre à Koulousson, dans la localité de Papara, sous-préfecture de Tengrela, dans la région de la Bagoué.

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Les communautés au cœur de la prévention

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Institutionnalisation de la police de proximité et renforcement de la coopération transfrontalière dans la région SKBo », financé par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), à travers la phase II du Mécanisme intégré de stabilisation des frontières (IBSM).

À la jonction du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali, l'espace Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso (SKBo) est marqué par d'importants mouvements de populations et des échanges économiques, sociaux et culturels. Mais les zones frontalières restent confrontées à plusieurs difficultés. Il s'agit notamment de la fragilité des infrastructures socio-économiques, du manque d'opportunités pour les jeunes et les femmes, ainsi que des risques liés à l'insécurité et à l'extrémisme violent.

Dans ce contexte, le rapprochement entre les autorités, les forces de sécurité et les populations apparaît comme un moyen de prévenir les tensions et de renforcer la cohésion sociale.

Des comités mieux outillés

Les Comités de Veille et de Sensibilisation constituent ainsi des relais communautaires importants. Leur mission consiste notamment à favoriser le dialogue, sensibiliser les populations, faire remonter les préoccupations et contribuer à la prévention des tensions.

À travers cette opération, leurs membres sont accompagnés afin de mieux connaître leurs rôles et responsabilités dans la préservation de la paix et la promotion de la coexistence pacifique.

Des kits de fonctionnement sont également mis à leur disposition pour faciliter leurs activités sur le terrain et renforcer leur capacité d'action au sein des communautés.

La démarche s'appuie sur les mécanismes déjà existants, notamment les CVS mis en place sous l'impulsion de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire (CNFCI). Il s'agit ainsi d'éviter la multiplication des dispositifs, tout en améliorant la coordination entre les différents acteurs et en valorisant les acquis obtenus dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

L'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace SKBo (UTCTE-SKBo) participe également à la mise en oeuvre de l'initiative, notamment à travers l'accompagnement des autorités locales et des communautés.

À Kadarvogo, Katogo et Koulousson, le renforcement des CVS vise donc à donner aux populations une place plus importante dans la prévention des conflits. À terme, l'initiative ambitionne de consolider le dialogue, la confiance et la coopération entre communautés, autorités locales et acteurs de la sécurité, pour une réponse collective aux défis des zones frontalières.