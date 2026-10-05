Cote d'Ivoire: Mara'Monde 2026 à Douala - Impériale, le pays écrase le Togo (4-1) et conserve sa couronne mondiale !

Le gymnase de Japoma à Douala (Cameroun) a vibré au rythme du Maracana ce dimanche 4 octobre 2026 à la faveur de la finale de la Coupe du Monde de Maracana (Mara'Monde). En apothéose de cette édition 2026, la Côte d'Ivoire a surclassé le Togo sur le score sans appel de 4 buts à 1. Grâce à cette éclatante victoire, les Éléphants Maracaniers s'offrent un doublé historique et décrochent leur second titre de champion du monde consécutif.

Une finale de prestige qui s'est jouée sous les hauts patronages sportifs et politiques, en présence remarquée du ministre ivoirien des Sports, Silas Adjé Metch, et du président de la Fédération internationale de maracana associations (Fimaa), Bleu Charlemagne, aux côtés de nombreuses autorités sportives et politiques du Cameroun et du Togo.

Un premier tiers-temps intense et sous haute tension

D'entrée de jeu, les Ivoiriens affichent leurs ambitions. Dès la 2e minute, Losseni Samaké cueille à froid la défense togolaise en ouvrant le score (1-0). Mais les Éperviers du Togo ne tardent pas à réagir : à la 4e minute, Artignon Ferdinand remet les pendules à l'heure en égalisant (1-1).

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Portés par leur artillerie offensive, les Ivoiriens reprennent l'avantage avant la pause du premier tiers-temps. À la 8e minute, l'inévitable Fabrice Zokou surgit pour inscrire le deuxième but ivoirien (2-1), signant par la même occasion sa 8e réalisation de la compétition.

Le coaching gagnant et la domination physique des Éléphants

Dès l'entame du deuxième tiers-temps, le sélectionneur ivoirien, Yobo Sylvain, insuffle du sang neuf. Entré en jeu à la 15e minute, Méité Ibrahima justifie immédiatement la confiance de son entraîneur en corsant l'addition à 3-1.

Maîtres du terrain, les Ivoiriens imposent un impact physique étouffant et verrouillent les couloirs togolais. S'appuyant sur un jeu long redoutable et des remises de la tête dans la surface, Fabrice Zokou Patrice profite de cette tactique pour aggraver la marque (4-1), s'offrant un doublé dans ce match et son 9e but personnel du tournoi. (il a été désigné homme du match)

Dans le même temps, le capitaine Assandé Kablan et ses coéquipiers font étalage de leur maîtrise technique, confisquant le ballon grâce à de subtiles petites touches qui font douter les Togolais et provoquent de nombreuses fautes, sanctionnées de cartons jaunes.

Une gestion parfaite dans le dernier tiers-temps

Forts de leur avance confortable, les Éléphants gèrent le troisième et dernier tiers-temps avec sérénité. Un pressing haut et constant sur le porteur de balle togolais étouffe toute velléité de révolte adverse jusqu'au coup de sifflet final.

Dominateurs, tactiquement parfaits et solidement armés sur le plan mental, les Ivoiriens confirment leur hégémonie sur le Maracana mondial. Le Mara'Monde 2026 s'achève ainsi sur un sacre incontestable de la Côte d'Ivoire, qui confirme sa suprématie planétaire dans la discipline.