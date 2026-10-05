Sénégal: Bambey - Un hackathon territorial a permis de former 60 jeunes à Ngogom

Ngogom — Soixante jeunes ont été formés dans le cadre de la deuxième étape d'un hackathon territorial mobile clôturée ce week-end à Ngogom, une commune du département de Bambey (centre).

Plus de 230 jeunes s'étaient inscrits à cette initiative destinée à susciter l'émulation, la réflexion et l'initiative autour des enjeux de développement socio-économique de la commune, a expliqué le maire de Ngogom, Pape Momar Ngom.

Cette session de formation est organisée par le cabinet Optiret, en partenariat avec la municipalité.

Les participants retenus ont travaillé sur au moins six projets, sélectionnés en fonction des priorités locales et du niveau de maturation des idées soumises.

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Durant trois jours, ils ont bénéficié de formations pratiques et de l'accompagnement de coachs spécialisés en entrepreneuriat et en innovation.

Parmi les projets développés figurent notamment "Ngogom Zéro Déchet", consacré à la "gestion optimisée et digitalisée" des ordures ménagères, et "Ngogom Vert", axé sur la gestion des ressources naturelles.

D'autres initiatives concernent notamment le commerce et l'aviculture.

Le maire a insisté sur la nécessité d'assurer un accompagnement et un suivi au-delà de ce hackathon.

"Le post-hackathon est le plus important", a-t-il déclaré, annonçant que la commune entend porter les projets afin de favoriser leur mise en oeuvre au bénéfice des populations.

La municipalité compte également s'appuyer sur des partenaires, dont la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), la Sonatel, entre autres, pour accompagner les jeunes dans la concrétisation de leurs initiatives.

"L'idée, c'est qu'après ces trois jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, l'on puisse voir la réalisation concrète de ces projets", a souligné le maire.