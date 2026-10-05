Sénégal: Du spectacle et un don de sang au menu du festival Ada Ak Cosan de Kaffrine

Kaffrine — Des représentations théâtrales, des spectacles de chant et de danse, un jeu de clown ainsi qu'une opération de don de sang ont marqué la cinquième édition du festival Ada Ak Cosan de Kaffrine, qui se poursuit jusqu'au 6 octobre, dans la capitale du Ndoucoumane.

La manifestation, initiée par l'acteur culturel Diamly Pène, offre au public l'opportunité de vivre des moments de découverte et de partage autour des expressions culturelles et artistiques.

Les différentes troupes présentes au festival se sont succédé sur scène à travers des prestations mettant en valeur la diversité culturelle.

Des troupes culturelles représentant les communautés peules, diakhanké, sérère et lébou de Toubab Dialaw ont notamment présenté des spectacles mêlant chants, danses et expressions traditionnelles.

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Ces différentes prestations ont permis aux festivaliers de découvrir la richesse des patrimoines culturels représentés et de favoriser les échanges entre les différentes communautés.

Le théâtre a également occupé une place importante dans la programmation, avec notamment la participation de la comédienne Bity Ndiaye de la troupe Kaddu Yarakh de Dakar.

L'artiste a présenté une pièce inspirée d'une histoire réelle survenue en Allemagne et mettant en scène une jeune fille victime de viol et de meurtre.

Selon Bity Ndiaye, elle, le théâtre constitue un moyen de parler des faits de société et de sensibiliser les populations sur des problématiques qui touchent directement les populations.

Le programme a également été marqué par un jeu de clown animé par Édouard Penaud, un artiste français, qui est revenu sur les détails du spectacle qu'il a proposé.

"C'est le travail du clown. Le clown, c'est un nez rouge. Tout le monde a une image du clown, le clown du cirque avec un nez rouge, qui fait des blagues, qui est comique", a-t-il expliqué.

En plus du volet artistique, le festival a intégré une dimension sociale avec l'organisation d'une opération de don de sang.

La cérémonie officielle a été rehaussée par la présence du président du conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, de l'adjoint au maire chargé de la culture, Bamba Mboup, de la députée du département de Kaffrine, Maimouna Dieng.

Le directeur du centre culturel régional, Abdourahmane Diallo, ainsi que de plusieurs acteurs du monde culturel y ont également pris part.