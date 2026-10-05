Sénégal: Kaolack - Le conseil municipal des enfants appelle à renforcer les services sociaux de base

Kaolack — La nouvelle maire du conseil municipal des enfants de Kaolack (centre), Mariama Traoré, a plaidé pour le renforcement des services sociaux de base et la prise en compte des préoccupations des enfants dans les politiques publiques locales.

"Nous ne demandons pas des faveurs, nous réclamons des droits", a déclaré Mariama Traoré, lors de l'installation officielle du conseil municipal des enfants de Kaolack, dimanche dans la capitale du Saloum.

Elle a présenté, à cette occasion, une série de propositions portant notamment sur l'éducation, la santé, la protection de l'enfant, l'environnement, la culture et le sport.

Mariama Traoré a notamment demandé à la municipalité d'écouter régulièrement les enfants, d'intégrer leurs priorités dans le budget communal et de les associer au suivi des actions à travers le conseil municipal des enfants.

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Dans le domaine de l'éducation, les jeunes conseillers ont déploré la surcharge des classes, la persistance des abris provisoires et le manque de tables-bancs, de latrines et de points d'eau dans certaines écoles.

Sur le plan sanitaire et social, le conseil municipal des enfants préconise le renforcement des postes de santé des quartiers périphériques en personnel et en médicaments, la multiplication des campagnes de vaccination et de dépistage, ainsi que la lutte contre les eaux stagnantes.

Il a également appelé à renforcer la protection des enfants vulnérables, notamment ceux vivant dans la rue, victimes de violences ou de maltraitance, et les enfants en situation de handicap, à travers des espaces d'écoute, des mécanismes d'alerte et un meilleur accompagnement des familles.

Les jeunes conseillers ont par ailleurs proposé des mesures dans les domaines de l'environnement, de la culture et du sport, notamment la collecte régulière des déchets, le curage des canaux avant l'hivernage, le reboisement dans les écoles.

Ils militent également pour la création de clubs écologistes, l'organisation d'activités culturelles et de festivals pour enfants, ainsi que l'aménagement d'aires de jeu et de terrains sportifs accessibles aux filles et aux garçons.

Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a invité les membres du conseil municipal des enfants de Kaolack à être "les yeux et les oreilles" de leurs camarades et à porter leurs préoccupations auprès de la municipalité.

Il les a exhortés à ne pas se limiter à signaler les problèmes, mais à proposer également des solutions et à rendre compte à leurs camarades des décisions prises.

"Écoutez, représentez, proposez et rendez compte", leur a-t-il lancé, avant de les appeler à jouer également un rôle dans la promotion de la propreté, du civisme et de la solidarité dans leurs quartiers.