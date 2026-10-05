Sénégal: Financement des infrastructures - Le président du conseil départemental pour davantage de décentralisation

5 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le président du conseil départemental de Birkelane (centre), Oumar Sarr, souhaite que le financement des infrastructures sportives soit davantage décentralisé, afin que les collectivités territoriales puissent compter sur des moyens conséquents dans ce domaine.

"Nous souffrons réellement de manque d'infrastructures sportives aux normes ou bien adaptées à ce que nous voulons faire", a-t-il déclaré, dimanche, à l'issue d'un rencontre de football comptant pour la finale départementale du championnat national populaire communément appelé "Navétanes".

Les collectivités territoriales doivent disposer de davantage de moyens pour répondre aux besoins de leurs populations, a plaidé Oumar Sarr, avant de lancer un appel aux autorités, pour qu'il y ait plus de décentralisation.

Il a saisi cette opportunité pour mettre en avant les efforts consentis par le conseil départemental de Birkelane en vue de rehausser les récompenses destinées aux équipes participant aux "Navétanes".

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"Pour la première fois depuis la mise en place de l'institution départementale, les primes ont été portées à un million de francs CFA pour l'équipe vainqueur et 500 000 francs CFA pour l'équipe finaliste, avec également des récompenses prévues pour les catégories cadettes", a-t-il signalé.

Il a également indiqué que plus de quatre-vingt-dix associations sportives et culturelles (ASC) du département disposent désormais de maillots frappés du sceau du conseil départemental.

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