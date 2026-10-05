Sénégal: Le casse-tête des fournitures scolaires pour de nombreux ménages de Tivaouane

Tivaouane — À l'approche de la rentrée des classes, les ménages de Tivaouane se démènent comme ils peuvent pour doter leurs enfants de fournitures et autres équipements leur permettant d'entamer l'année scolaire avec sérénité.

Les ménages comptant plusieurs élèves, font face à de lourdes charges financières au cours de cette période, relatives aussi bien au coût des fournitures scolaires qu'aux frais de scolarité, de transport, de restauration et d'habillement. Un budget qui nécessite parfois des réaménagements, en ces temps durs.

Les parents font progressivement leurs achats de cahiers, livres, sacs, stylos, crayons, règles et autres fournitures auprès des commerces spécialisés.

Malick Diop, un père de famille qui doit inscrire plusieurs enfants à l'école à la rentrée, dit accorder chaque année une attention particulière à la gestion de ces dépenses.

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"Quand on a plusieurs enfants à scolariser, les dépenses sont multipliées. Chaque enfant a ses besoins, selon son niveau et son établissement", explique-t-il.

Les parents doivent souvent déterminer des priorités, afin de satisfaire les besoins essentiels de leurs enfants.

"Nous essayons d'abord de réunir les fournitures indispensables, pour permettre aux enfants de commencer les cours dans de bonnes conditions. Certaines choses peuvent être achetées progressivement" indique-t-il.

Pour de nombreux tuteurs d'élèves, l'option prise est d'étaler leurs achats sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en fonction de leur situation financière.

Du coup, les points de vente de fournitures scolaires reçoivent de plus en plus de clients à mesure que la rentrée approche.

Samba Fall, un vendeur de livres et de fournitures scolaires à Tivaouane, reçoit des parents munis d'une liste d'articles demandés par les écoles.

"Certains parents prennent toute la liste en une seule fois, tandis que d'autres achètent progressivement. Ils commencent par les fournitures les plus urgentes", précise Samba Fall.

Cette méthode permettant à de nombreuses familles de répartir leurs dépenses, témoigne aussi de la difficulté qu'ils ont à financer simultanément les besoins de plusieurs enfants.

Ces dépenses scolaires s'ajoutent aux dépenses courantes du ménage.

Au-delà des achats de matériel scolaire par les parents, en attendant les dotations souvent tardives et insuffisantes de certaines collectivités, la rentrée scolaire rime également avec la préparation de l'espace scolaire, en termes d'aménagement et de nettoiement.

Dans les écoles privées, la préparation mobilise les chefs d'établissements et leurs équipes.

Mor Diagne, responsable d'une structure scolaire accueillant des enfants de la petite section au CM2, explique que les préparatifs concernent notamment les salles de classe, le matériel pédagogique et l'organisation des enseignements.

"Nous accueillons des enfants de la petite section jusqu'au CM2. Les besoins ne sont pas les mêmes selon les niveaux", avance-t-il.

"Il faut préparer chaque classe en tenant compte de l'âge des enfants et des exigences pédagogiques", souligne-t-il.