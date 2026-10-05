Sénégal: Thiès - Le conseil de quartier de la cité Lamy distribue 300 kits scolaires

5 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le conseil de la cité Lamy, à Thiès (ouest), a distribué 300 kits scolaires aux élèves les plus méritants de ce quartier de Thiès (ouest), en marge d'une journée d'excellence dont la deuxième édition s'est tenue dimanche.

"Cette journée est particulière, parce qu'elle célèbre deux choses essentielles, la solidarité à travers la remise de 300 kits scolaires, mais aussi l'excellence par la remise de 50 prix d'excellence aux 50 meilleurs élèves du CI à la classe de 3-ème de la cité Lamy", a déclaré le directeur général de l"Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Thierno Alia Mbengue, parrain de la manifestation.

"L'ambition est simple : contribuer à notre échelle, à alléger les charges des familles et permettre à chaque enfant de commencer son année scolaire dans les meilleures conditions", a-t-il dit.

Il a assuré, en passant, que les questions relevant de l'éducation sont inscrites "au coeur de la vision" des autorités publiques.

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Donner un kit scolaire peut apparaître comme un geste simple, mais pour un enfant, il représente beaucoup de choses, a insisté M. Mbengue.

"C'est un stylo pour écrire ses rêves, un cahier pour apprendre, un livre pour découvrir, et un outil pour progresser", a-t-il ajouté.

"Nous croyons en vous et nous voulons vous voir réussir", a-t-il lancé à l'endroit des élèves, soulignant que "l'avenir de notre pays se trouve aujourd'hui dans ses différentes salles de classe".

Félicitant les lauréats, "récompensés pour [leurs] efforts, [leur] discipline, [leur] travail et [leur] persévérance", Thierno Alia Mbengue les a exhortés à maintenir le cap.

"Ce prix n'est pas une arrivée, c'est un commencement. Continuez à travailler", a-t-il conseillé.

"Nous croyons en [vos] rêves et surtout nous sommes convaincus que [votre] réussite individuelle contribuera demain à la réussite collective de notre quartier, [celle] de Thiès et de notre cher pays, le Sénégal", a-t-il poursuivi.

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