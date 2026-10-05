Sénégal: La flamme met en lumière la richesse du patrimoine saint-louisien

Saint-Louis — La ville de Saint-Louis, dont l'Île est classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, a accueilli ce week-end la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

L'arrivée de la flamme olympique a mobilisé des éléments patrimoniaux de la ville notamment le pont Faidherbe, la grue, ainsi que l'emblématique place Baya Ndar.

De l'entrée principale de la ville jusqu'à la gouvernance en passant par le rond-point Sor et le pont Faidherbe, viaduc reliant l'Île de Saint-Louis au reste de la ville, une procession motorisée a accompagné samedi cette mobilisation populaire autour des valeurs olympiques.

Des personnes déguisées en "faux lions", des organisations de jeunesse, des responsables et membres du Comité régional de pilotage (COPIL) ont accompagné la caravane jusque devant la gouvernance de Saint-Louis.

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Le parcours de la flamme olympique à travers la ville de Saint-Louis a été ponctué de chants et de danses, avec la participation d'un public. Certains étaient habillés aux couleurs nationales ou agitaient des drapelets.

Cette caravane de mobilisation et de sensibilisation qui a fait le tour de la ville a été une occasion d'admirer la beauté architecturale de l'Île de Saint-Louis, qui se distingue par ses balcons en fer forgé, ses villas et ruelles chargées d'histoire.

"Quand on est entré en ville après le pont Faidherbe, la flamme a mis en lumière le plan architectural de Saint-Louis dont l'Île est classée patrimoine mondial de l'UNESCO", a réagi Sira Bâ Dieng, directrice du centre culturel régional.

À ce décor, s'ajoutent l'élégance de jeunes dames vêtues en Signares et les femmes dansant le traditionnel "Ndawrabine".

En début de soirée, la grue du fleuve, symbole de l'entrée de la ville dans l'ère du machinisme à la fin du XIXe siècle, a été le point de convergence des jeunes, des responsables et autres acteurs du mouvement olympique. Ils étaient là pour assister à l'accueil de la flamme olympique, cérémonie suivie d'une magnifique procession fluviale.

Le président du Comité d'organisation des JOJ, Diagna Ndiaye, a présidé la cérémonie aux côtés du directeur général de la SONATEL, Brelotte Bâ, ainsi que d'autres responsables.

À bord d'une pirogue, la judokate et médaillée de bronze des Jeux africains 2007, Fary Sèye, et le récent vainqueur de la traversée Dakar-Gorée, Ousseynou Diop, ont porté la flamme lors de cette procession fluviale jusqu'au camp Henry Jay sur les berges du fleuve.

"Même pour le départ de la procession fluviale, le choix n'était pas fortuit parce qu'on a pris départ au niveau de la grue à vapeur. Et l'histoire de cette grue marque Saint-Louis", s'est notamment félicitée la directrice du centre culturel régional.

Elle a par ailleurs magnifié le fait que l'arrivée de la flamme olympique revalorise le patrimoine et met en évidence la diversité culturelle.

Nichée au coeur de l'Île de Saint-Louis, juste en face de l'ancien Palais du gouverneur, a ensuite abrité l'essentiel des festivités de la tournée de la flamme dans la cité tricentenaire.

Cette emblématique place a été transformée, pour l'occasion, en un site de célébration à travers des ateliers et animations autour des valeurs qui guident l'olympisme.

À Saint-Louis, la tournée de la flamme olympique des JOJ Dakar 2026 met surtout en lumière la richesse du patrimoine culturel, architectural et historique de la ville.

À travers cette tournée, la cité de Mame Coumba Bang - génie protecteur de la ville- veut surtout offrir ce qu'elle a de meilleur à ses visiteurs et au mouvement olympique.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus du 31 octobre au 13 novembre prochain.

Le slogan "Pass the energy" (Transmettre l'énergie), très visible sur le camion d'animation, vient rappeler la symbolique de la flamme, en mettant en évidence les valeurs olympiques telles que l'amitié et la solidarité, tout en valorisant la richesse culturelle du Sénégal et de l'Afrique.