Sénégal: Trève internationale - Patrick Vieira juge le bilan des Lions 'très positif'

Dakar — Le sélectionneur des Lions du football, Patrick Vieira, "très positif" le bilan de son équipe lors de la fenêtre internationale du mois d'octobre.

"Le bilan est très positif. Sur le match [joué dimanche contre les Comores], je trouve qu'on est en progression par rapport au projet de jeu qu'on veut mettre en place. Je trouve qu'on a été bien discipliné, on a réussi à se créer des situations", a-t-il déclaré.

Patrick Vieira s'exprimait en conférence de presse, après le succès des Lions devant les Comores (1-0), ce dimanche au stade Vélodrome de Marseille.

Les champions d'Afrique en titre ont livré trois matchs durant la fenêtre d'octobre. Ils ont enregistré un match nul (1-1) devant les Mambas de Mozambique et une victoire (1-0) face aux Walyas d'Ethiopie.

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"Globalement, je suis satisfait de la prestation de l'équipe sur ce match (face aux Comores)", a assuré le sélectionneur franco-sénégalais, en soulignant que les fondations et les bases de son projet sont en train de se mettre en place.

Il n'a en revanche pas apprécié certains qualificatifs utilisés pour désigner des cadres de l'équipe ́nationale comme Idrissa Gana Guèye et Kalidou Koulibaly, jugeant cela peu respectueux pour leur vécu avec les Lions.

"Tous les deux ont montré leur expérience, leurs qualités individuelles qui ont été mises au service du collectif [...] Ce sont deux joueurs qui jouent au haut niveau depuis des années, ils sont dans la compétition. Ils ont des valeurs, des qualités à apporter à cette équipe", a-t-il réagi.

"Ils ont envie de porter encore l'équipe nationale. Des performances comme ça rendront mes choix encore plus difficiles", a ajouté Patrick Vieira.