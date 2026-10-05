Ile Maurice: Le pays se réapproprie le mot «fierté»

Maurice-Sri Lanka, acte 2. Soyons honnêtes, l'affiche de vendredi dernier n'avait pas suscité un grand engouement. Après la série de déceptions traversée par les coéquipiers de Lindsay Rose and co, peu de supporters semblaient encore croire à un renouveau de la sélection, version Rui Pedro. La tribune VIP était d'ailleurs loin d'afficher complet, à l'exception notable du Junior Minister Tony Apollon. Et avec des billets à Rs 300, nombreux sont ceux qui avaient jugé la note trop salée pour un simple match amical sans enjeu...

Mais il se trouve que les absents ont eu tort !

Ce match était en fait un acte de naissance. Un 3-0 flatteur, pas seulement au niveau du tableau d'affichage, mais surtout dans le contenu. Une sorte d'acte de foi pour Rui Pedro qui a juré, ce soir-là, de défendre notre quadricolore avec fierté et honneur, en nous proposant un nouveau style de jeu. Ambitieux. Offensif. Attrayant.

Caserne : «Un grand moment pour nous, supporters»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Certes, ce n'était pas le Cameroun en face non plus, donc on pouvait se concentrer davantage sur l'attaque que d'habitude, mais on a tout de même découvert une équipe à fort potentiel, qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. «C'est un grand sentiment de fierté qui prédomine après le match aller. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Club M aussi offensif et qui, surtout, a marqué trois buts dans un match», a déclaré Christopher Caserne, ancien gardien de la sélection, qui a connu l'évolution du groupe de l'intérieur depuis l'époque d'Akbar Patel et notamment la finale des Jeux des îles 2019 à domicile, perdue aux tirs au but contre La Réunion.

«On apprécie aussi ce que le nouveau coach veut mettre en place, c'est-à-dire un jeu où on domine l'adversaire. On a vu un Club M qui n'a pas peur de se projeter vers l'avant non plus. On a fait quelques erreurs défensives par moments, mais ça fait partie du jeu », surenchérit Caserne. Sans oublier l'aspect défensif : «Ce qui m'a plu aussi, c'est de voir le gardien Dorian Ciotti qui a gardé sa cage inviolée avec ses défenseurs.»

Pour Stephan de Robillard, expatrié des Dodos venu d'Australie et auteur du premier but sur un penalty obtenu par Ashley Nazira : « Le premier but nous a donné confiance. Rui Pedro est un bon coach, il nous a montré de quelle façon il voulait qu'on joue : attaquer et gagner ce match. L'équipe s'est bien comportée. Moi, je suis très à l'aise sur l'aile gauche. On a quelques nouveaux, tout le monde est très motivé à bien faire et ça promet un bon match lundi.»

Nazira : «une victoire bien préparée»

Premier bilan positif pour l'attaquant Nazira aussi. «C'est une victoire qu'on a bien préparée. Avec un nouvel entraîneur et un nouveau système. Personnellement, je me sens à l'aise dans ce schéma tactique et je crois que j'ai fait un bon match. Avec Rui Pedro, on doit travailler beaucoup la conservation du ballon. Je pense qu'on pourra avoir plus de victoires dans le futur...»

En tribune, le sentiment est similaire. Faryahd Dedaur, enseignant, a été bluffé par ce qu'il a vu vendredi. «Moi, je trouve qu'ils ont bien progressé. Jeu en triangle, football total, du jeu sur les ailes. Pour moi, le nouvel entraîneur fait une différence. Il arrive à faire passer le message qu'il veut. N'oublions pas que ce n'est que son premier match. Il est jeune. Il sait motiver les jeunes. Le bilan est très positif. J'ai eu la chance de venir voir la Cure Waves et l'ASPL 2000 récemment en Coupe d'Afrique des clubs, et j'ai vu que notre football s'améliore.»

Quid du Sri Lanka pour le match retour ? L'équipe n'était pas au complet vendredi et devrait aligner ses meilleurs éléments cette fois.

Plus de public grâce au Teacher's Day?

Christopher Caserne revient sur les incidents ayant provoqué la sortie des joueurs : «Le football, c'est aussi beaucoup d'émotions. Peut-être que leur ego a été touché. On a vu l'action qui les a fait réagir : le coach Rui Pedro a célébré le but, mais rien de provocant. Dans le football moderne, même si on perd 3-0, il faut savoir être bon perdant aussi.»

Pour l'attaquant Nazira, il n'y a pas de tension entre les deux équipes malgré ce qui s'est passé. «J'ai eu l'occasion de parler avec quelques joueurs. Ils ne voulaient pas quitter le terrain, eux, c'est leur entraîneur qui leur a demandé ça. Ils se sont même excusés auprès de moi pour ça.»

Ce sera quand même un tout autre match, surtout pour le coach koweïtien du Sri Lanka, Abdullah Al Mutairi, qui était confiant quand nous l'avons rencontré vendredi dernier et parlait de «travailler pour l'avenir des deux équipes» à travers cette double confrontation...

«Reste à savoir comment on va entamer cette deuxième rencontre», estime Christopher Caserne. « J'ai vu les highlights du Sri Lanka contre les Seychelles (NDLR : victoires 2-0 et 3-0). C'est une équipe qui vient juste d'arriver à Maurice, elle n'a eu qu'un jour pour préparer son match. On peut compter sur elle pour récupérer et nous offrir un joli spectacle !»

Pour Faryahd Dedaur, il y aura plus de spectateurs ce soir : «Je pense que le public répondra présent pour encourager Maurice pour son 2e match face au Sri Lanka, même si c'est un jour de semaine. En plus, c'est Teacher's Day, donc peut-être que les profs vont venir avec la famille et leurs enfants ?» Réponse ce soir.