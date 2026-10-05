Ile Maurice: Rajesh Bhagwan portera la voix du pays à Antalya

À un peu plus d'un mois de la COP31, Maurice finalise sa position nationale. Le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, conduira la délégation mauricienne à Antalya, en Turquie, avec pour priorité de porter les préoccupations des populations directement confrontées aux effets du changement climatique, notamment les pertes et préjudices.

Après près de deux mois de consultations auprès des secteurs public et privé, de la société civile, des jeunes et du grand public, Maurice met la dernière main à sa position pour la COP31, prévue du 9 au 20 novembre. Celle-ci sera soumise à l'approbation du Conseil des ministres vendredi prochain. Elle servira ensuite de base aux interventions de Rajesh Bhagwan en plénière et lors des négociations techniques.

«C'est la première fois que Maurice mène une consultation climatique de cette ampleur. Nous avons voulu entendre ceux directement impactés par le changement climatique et nous sommes allés à leur rencontre», affirme le ministre. «La science nous dit ce qui arrive. Ces personnes nous ont dit ce que cela coûte, humainement aux familles, c'est-à-dire des pertes et des préjudices bien réels. Et c'est leur voix que je porterai à la COP31.»

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Le processus avait démarré le 13 août à Ébène avec le lancement officiel des consultations, réunissant notamment les secteurs public et privé, le Comité sur le changement climatique, Rodrigues, Business Mauritius, les banques et la société civile. En septembre, le ministère est allé à la rencontre des femmes à Flacq, des jeunes à Helvetia, des pêcheurs à Case-Noyale, des communautés côtières à GrandGaube et des agriculteurs à St-Pierre.

Les demandes recueillies sont concrètes. Les femmes souhaitent davantage d'incitations pour les panneaux solaires et les réservoirs d'eau domestiques, ainsi qu'un soutien accru à la production alimentaire locale et à la prévention des risques de catastrophe. Les jeunes réclament un meilleur accès aux financements climatiques et aux solutions fondées sur la nature. Les pêcheurs demandent des infrastr uctures pour sécuriser leurs embarcations et la protection de leurs habitations contre les marées de tempête.

Ils souhaitent aussi participer à la restauration corallienne. Les communautés côtières plaident pour des zones tampons face à la montée du niveau de la mer et pour des mesures contre la pénurie d'eau. Les agriculteurs, eux, demandent un financement accru de l'agroécologie et un accès au Fonds pour les pertes et préjudices ainsi qu'au marché du carbone.

Une délégation multisectorielle

Outre le ministre, la délégation comprendra le chef commissaire de Rodr igues, Franceau Grandcourt, des hauts cadres du ministère de l'Environnement et des représentants des ministères des Finances et des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international. Un représentant du ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche ainsi que des représentants de la jeunesse mauricienne en feront également partie.

Le secteur privé sera aussi mis à contribution. Business Mauritius et une vingtaine de représentants de firmes privées interviendront lors d'événements parallèles organisés aux pavillons de l'Océan de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l'Organisation internationale de la Francophonie. Ils y présenteront des initiatives mauriciennes liées à la réhabilitation côtière, à la pêche, à l'agriculture et à la transition juste. Par ailleurs, une dizaine de contributions écrites du secteur privé, d'ONG et de particuliers ont été reçues après l'appel lancé au grand public. Elles portent notamment sur la sécurité alimentaire, la transition énergétique, la sécurité hydrique, la gestion des déchets, la résilience et le financement climatique.

Sur le plan international, Maurice a participé à la réunion technique intersessions de Bonn ainsi qu'aux Climate Weeks organisées en Corée du Sud et en Azerbaïdjan. Cette semaine, le président de la République, Dharam Gokhool, mène la délégation mauricienne à la pré-COP31, organisée aux Fidji du 5 au 8 octobre.