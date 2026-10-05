Ile Maurice: Des regrets, puis une première historique

Maurice n'a pas ramené le titre de l'Island Padel Cup, mais son dimanche à Champ-Fleuri s'est terminé avec un trophée et une première. Battue 2-0 par La Réunion en finale chez les hommes après avoir eu ses occasions, Team Mauritius termine vice-championne.

Quelques heures plus tard, Mathieu Vallet et Amaury de Beer ont offert une autre conclusion au séjour en remportant le P500 de Saint-Denis face à Paul Soubies et Paul-Henri Teyssedre (6-4, 6-7, 6-4). Une victoire historique : jamais encore un duo mauricien n'avait remporté un tournoi à La Réunion. Quelle journée. Lorsque Team Mauritius est entrée sur les terrains de Champ-Fleuri dimanche, elle rêvait encore de repartir de La Réunion avec le titre de l'Island Padel Cup. Quelques heures plus tard, la médaille d'argent était autour du cou des Mauriciens. Mais leur histoire réunionnaise n'était pas terminée.

La première finale avait pourtant laissé des regrets. Olivier Couacaud et Nicolas Legros avaient ouvert la confrontation face à Mickael Grenier et Hugo Marcille. Les Mauriciens ont longtemps cru pouvoir placer leur équipe devant. Ils menaient encore 5-3 dans la première manche avant de voir les Réunionnais enchaîner quatre jeux pour l'emporter 7-5.

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Dans la deuxième, un break concédé d'entrée a obligé Couacaud et Legros à courir derrière le score. Combatifs jusqu'au bout, ils sont revenus à 4-3 puis 5-4, sans réussir à recoller. Grenier et Marcille concluaient 6-4.

De 4-2 au titre qui s'éloigne

Tout reposait alors sur Jake Lam et Amaury de Beer. Face à Paul-Henri Teyssedre et Giovanni Romeo, les Mauriciens ont eux aussi eu leurs fenêtres. Après avoir mené à plusieurs reprises dans la première manche, jusqu'à 4-3, ils l'ont finalement abandonnée 6-4.

Mathieu Vallet et Amaury de Beer savourent leur sacre au P500 de Saint-Denis, devenant le premier duo mauricien à remporter un tournoi à La Réunion. (photo : Unais Aumeeruddy)

La deuxième a encore davantage nourri les regrets. Deux balles de break s'étaient déjà présentées à 1-0. Puis, à 3-2, Jake et Amaury ont enfin pris le service adverse pour s'échapper à 4-2. Sur le jeu suivant, Maurice a même eu une balle pour confirmer son break à 40-30. Mais La Réunion est revenue à 40A et a remporté le point décisif. Débreak. Le tournant. Teyssedre et Romeo ont ensuite aligné les jeux jusqu'à s'imposer 6-4. À 2-0, le titre était réunionnais et le troisième match n'était plus nécessaire.

Laura Koenig et Alice Danjoux ont porté les couleurs mauriciennes jusqu'au dernier carré du P500 de Saint-Denis, avant de décrocher une belle troisième place. (photo : Unais Aumeeruddy)

La Réunion conservait ainsi sa couronne masculine. Chez les dames, elle avait également dominé Madagascar 2-0 pour réaliser le doublé à domicile.

Pour Maurice, il fallait encaisser. Mais pour certains, il fallait surtout... rejouer.

De Beer repart au combat

Amaury de Beer avait à peine terminé une finale qu'une autre l'attendait. Cette fois, il retrouvait Mathieu Vallet pour disputer celle du P500 de Saint-Denis. Et le scénario allait être totalement différent.

Les Mauriciennes n'ont rien lâché à Champ-Fleuri, affichant jusqu'au bout la combativité qui a marqué leur Island Padel Cup. (photo : Unais Aumeeruddy)

Face à Paul Soubies et Paul-Henri Teyssedre -- ce même Teyssedre qui venait de contribuer au sacre réunionnais dans l'Island Padel Cup -- les deux Mauriciens ont dû livrer un combat de trois manches.

Le premier set est resté verrouillé jusqu'à 4-4. Chacun protégeait son service. C'est dans les deux derniers jeux que Vallet et de Beer ont fait la différence : 6-4.

Le deuxième a suivi presque exactement le même scénario. Maurice était encore devant à 5-4, mais cette fois les Réunionnais ont résisté. 5-5, 6-6. Au tie-break, après 3-3, Soubies et Teyssedre ont pris les devants à 5-3. Vallet et de Beer sont revenus à 5-4 avant de céder 7-4.

Une manche partout. Après tout ce qui avait déjà été vécu dans la journée, il restait encore un set à aller chercher.

4-4, puis l'histoire

Le troisième set est reparti sur le même équilibre. 1-1. 2-2. 3-3. 4-4. Personne ne voulait céder. Mais, comme dans la première manche, les Mauriciens ont choisi le meilleur moment pour faire la différence. 5-4. Puis 6-4. Cette fois, la journée pouvait se terminer dans les bras levés. Vallet et de Beer remportaient le P500 après cinq victoires en cinq matches et devenaient surtout le premier duo mauricien à remporter un tournoi à La Réunion.

Team Mauritius a fait vibrer Champ-Fleuri jusqu'à la finale, avant de voir le titre lui échapper face à La Réunion. (photo : Unais Aumeeruddy)

Pour Amaury de Beer, la journée avait quelque chose de particulier : battu quelques heures auparavant avec Team Mauritius dans la finale de l'Island Padel Cup, il terminait son dimanche avec un trophée entre les mains.

Les Mauriciennes aussi sur le podium

Le P500 avait également souri à Alice Danjoux et Laura Koenig. Après trois victoires, les deux Mauriciennes ont atteint les demi-finales avant de s'incliner 2-6, 5-7 face à Anna-Blue Houareau et Elisa Guiraud. Elles terminent troisièmes.

Magaly Schaffo et Marinne Giraud ont atteint les quarts de finale, leur parcours étant interrompu par la blessure à la cheville de Schaffo alors qu'elles menaient 2-0 face à Prisca Razafimamonjy et Verolaina Radilofe. Cécile Park et Céline Desvaux de Marigny se sont arrêtées en huitièmes.

Toute la grande famille du padel des îles réunie à Champ-Fleuri pour la traditionnelle photo souvenir, après quatre jours de compétition, de rivalité et de partage. (photo : Unais Aumeeruddy)

Maurice quitte ainsi Champ-Fleuri avec des sentiments forcément contrastés. L'argent de l'Island Padel Cup n'était pas la couleur espérée dimanche matin. Mais avant de quitter La Réunion, Vallet et de Beer ont ajouté un trophée au voyage.