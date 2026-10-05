Ile Maurice: Un trentenaire poignardé

5 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un homme a été agressé à l'arme blanche aux petites heures du matin, lundi 5 octobre à Cité Ste-Catherine, St-Pierre. La victime, un maçon de 38 ans, aurait été poignardé dans le dos par une voisine âgée de 20 ans.

Selon les informations communiquées à la police, le trentenaire se trouvait aux alentours de 3 heures du matin près de la jonction de Cité Ste-Catherine lorsqu'il aurait croisé la jeune femme, qui habite la même localité. Pour des raisons qui restent encore à déterminer, celle-ci l'aurait alors poignardé avec un couteau de cuisine.

Sérieusement blessé et perdant du sang, l'homme a dû être pris en charge par une équipe du Service d'aide médicale urgente. Il a été transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Son état de santé, jugé assez sérieux a nécessité une intervention chirurgicale.

Une enquête a été ouverte par la police de St-Pierre.

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