Ile Maurice: La charge de Rajesh Bhagwan contre Joanna Bérenger

La polémique entre le MMM et les Bérenger se poursuit après le congrès du MMM. Samedi 3 octobre, Joanna Bérenger a critiqué Rajesh Bhagwan sur le Wetlands Bill. Elle s'est demandé pourquoi le ministre n'avait pas réagi lorsque le texte avait été présenté au Cabinet le 31 juillet, puis au Parlement le 4 août.

«Rajesh Bhagwan ki ti pe fer sa ler la? Li ti pe dormi?» a-t-elle lancé. Elle s'est interrogée sur un doublon avec le travail sur les Environmentally Sensitive Areas (ESA). Joanna Bérenger s'est rendue à La Mivoie avec des membres du FMP, à la demande d'habitants samedi après-midi.

Hier, Rajesh Bhagwan a détaillé les démarches après une plainte de Bruno Le Merle du 24 septembre. Une visite du 25 septembre avec le District Council of Black River (DCBR) et le National Parks Conservation Service (NPCS) n'a identifié aucune zone humide sur les trois sites. Pour les 24 villas, un Building and Land Use Permit (BLUP) a été délivré, sans autorisation environnementale. Pour les 45 logements, la demande de permis est à l'étude. Le troisième projet, comprenant des courts de padel et de tennis, ne nécessite pas, selon le ministère, de Preliminary Environmental Report (PER), d'Environmental Impact Assessment (EIA) ou de Strategic Environmental Assessment (SEA).

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Le ministère indique que le NPCS doit confirmer l'absence de wetlands. Pour les 45 logements, un PER sera demandé. Bhagwan rappelle que son ministère ne peut révoquer un BLUP délivré par le DCBR.