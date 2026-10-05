Kenya: Un tribunal kenyan ordonne la mise en liquidation de la société de commerce électronique Copia

La Haute Cour du Kenya a ordonné la mise en liquidation de la société de commerce électronique Copia Kenya à la suite d'une décision rendue le 17 septembre.

Cette décision intervient après plus de deux ans de mise sous administration judiciaire qui n'ont pas permis de relancer l'activité de l'entreprise, dont l'objectif était de desservir les consommateurs situés en dehors des grandes villes du pays. Dans son jugement, la juge Rhoda Rutto a estimé qu'il n'existait aucune voie réaliste permettant à Copia de reprendre ses activités en tant qu'entreprise viable.

Lancée en 2013, Copia Kenya avait été conçue pour combler les lacunes du marché en associant la technologie à un réseau d'agents locaux. Ce modèle lui permettait de proposer une large gamme de produits et d'assurer une livraison efficace et fiable aux consommateurs de la « base de la pyramide » dans les zones rurales. Ce service visait spécifiquement à aider les ménages ruraux à accéder à des biens qu'ils auraient autrement eu du mal à se procurer sans se rendre dans une grande ville.

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L'entreprise avait attiré des investissements importants, levant plus de 120 millions de dollars américains de capitaux, dont le dernier tour de table, de série C, s'élevait à 50 millions de dollars américains. Malgré ces injections financières substantielles et ses efforts pour se développer sur de nouveaux marchés, Copia a été placée sous administration judiciaire en mai 2024 après avoir échoué à obtenir les capitaux nécessaires à la poursuite de ses activités. En février, ses actifs restants étaient estimés à 206,6 millions de shillings kényans, soit 1,6 million de dollars américains.

La décision du tribunal de passer à la liquidation souligne les graves difficultés opérationnelles et financières auxquelles l'entreprise était confrontée, indiquant que prolonger la période de redressement ne ferait qu'entraîner davantage de retards et de coûts. Cette issue représente une perte considérable pour les investisseurs qui avaient soutenu Copia à hauteur de plus de 120 millions de dollars américains. Elle met également en évidence les difficultés inhérentes à l'atteinte d'une rentabilité durable et d'une taille critique dans le secteur du commerce électronique ciblant les marchés ruraux africains.

Copia va désormais entamer la procédure de liquidation, qui consistera à vendre ses actifs restants. Les administrateurs actuels de la société, Julius Mumo Ngonga et Anthony Makenzi Muthusi, de KPMG, ont été nommés co-liquidateurs pour superviser ce processus. Dans sa décision, la juge Rutto a explicitement indiqué qu'elle estimait que «les objectifs de l'administration avaient été épuisés», ouvrant ainsi la voie à la dissolution définitive de la société.

Points clés à retenir

La liquidation de Copia Kenya met en évidence les défis complexes inhérents à la création d'entreprises de commerce électronique évolutives ciblant les consommateurs de la « base de la pyramide » sur les marchés ruraux africains. Bien qu'elle ait levé plus de 120 millions de dollars américains, dont 50 millions lors d'un tour de table de série C, l'entreprise n'a finalement pas réussi à obtenir le financement continu nécessaire pour assurer la pérennité de ses activités. Le modèle de Copia, qui combinait la technologie à un réseau d'agents locaux pour livrer des marchandises à des foyers isolés, était novateur dans sa manière de combler le fossé d'accès pour les consommateurs situés en dehors des grandes villes.

Cependant, les dépenses d'investissement importantes souvent nécessaires pour la logistique, les réseaux d'agents et l'infrastructure technologique dans de tels environnements, associées à des valeurs moyennes de commande potentiellement plus faibles et à des coûts de livraison plus élevés, peuvent rendre la rentabilité difficile à atteindre. La conclusion du tribunal selon laquelle il n'existait « aucune voie réaliste » permettant à Copia de poursuivre son activité, même après deux ans de mise sous administration judiciaire, suggère que le modèle économique sous-jacent se heurtait à des obstacles économiques fondamentaux qui ne pouvaient être surmontés par de nouveaux investissements ou une restructuration.

Cette issue constitue un avertissement pour les investisseurs dans le secteur technologique africain, soulignant la nécessité d'une rentabilité unitaire solide et d'une voie claire vers l'autosuffisance, même pour les entreprises ayant une mission à fort impact social.