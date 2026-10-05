Afrique: La start-up camerounaise LensX lance une place de marché sur le modèle d'Alibaba

La start-up camerounaise lensX a lancé une place de marché en ligne inspirée d'Alibaba, conçue pour mettre en relation les entreprises, les vendeurs et les clients à travers toute l'Afrique.

La société, lensX Inc, a présenté deux nouveaux produits en ligne : « lensX Marketplace » destiné aux clients et « lensX Vendors » destiné aux entreprises. Cette initiative vise à fournir une infrastructure numérique plus structurée pour le commerce sur le continent.

«lensX Marketplace» sert de plateforme permettant aux consommateurs de découvrir et d'acheter des produits, tandis que «lensX Vendors» permet aux entreprises de référencer et de vendre leurs produits en ligne. Le fondateur, Ikomi Henry, a déclaré que de nombreuses entreprises africaines dépendent actuellement des réseaux sociaux et de canaux informels pour atteindre leurs clients. La stratégie de la start-up consiste à développer des « plateformes technologiques axées sur l'Afrique » afin de combler ces lacunes existantes sur le marché.

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À l'heure actuelle, lensX est financée par ses fondateurs et recherche activement des partenariats stratégiques et des investissements externes pour soutenir sa croissance et son expansion. L'entreprise prévoit de s'étendre au-delà du Cameroun vers d'autres marchés africains, puis à l'international. Sa feuille de route à long terme prévoit l'intégration d'une fonctionnalité de découverte de produits basée sur l'IA et d'une expérience d'achat en réalité augmentée (RA), avec l'ambition de figurer parmi les premières places de marché africaines à proposer des expériences en RA.

Ce lancement revêt une importance particulière pour les entreprises africaines qui cherchent à officialiser leur présence en ligne et à toucher une clientèle plus large, au-delà des canaux informels. Pour lensX, la plateforme offre de multiples sources de revenus potentielles, notamment les frais de transaction sur la place de marché, les services aux vendeurs, les abonnements, les annonces mises en avant, la publicité et les promotions. Bien qu'elle n'enregistre pas encore de chiffre d'affaires significatif, l'entreprise se positionne pour tirer parti de l'essor du commerce numérique en Afrique.

lensX se concentre actuellement sur l'augmentation de l'adoption par les clients et les vendeurs, l'élargissement de son catalogue de produits et l'amélioration de la plateforme en fonction des premiers retours d'utilisateurs. Le parcours menant au lancement a présenté plusieurs défis, notamment la gestion des exigences réglementaires et de conformité, l'intégration de divers prestataires tiers et l'obtention d'un accès aux infrastructures essentielles. Henry a souligné que de nombreux fournisseurs d'infrastructures s'adressent principalement à des entreprises plus grandes et bien établies, ce qui oblige souvent les start-ups à prouver leur capacité opérationnelle avant de pouvoir accéder à leurs services.

Points clés à retenir

Le lancement de lensX met en évidence un besoin crucial d'une infrastructure de commerce numérique structurée à travers l'Afrique, où une part importante des transactions commerciales repose encore sur les réseaux sociaux, moins structurés, et sur des réseaux informels. Cette dépendance généralisée engendre des inefficacités, limite l'évolutivité et restreint le potentiel de croissance d'innombrables petites et moyennes entreprises qui cherchent à élargir leur accès au marché. L'approche « Africa-first » de lensX est spécialement conçue pour adapter des solutions technologiques à la dynamique de marché unique du continent, dans le but de combler les lacunes que les plateformes mondiales ne parviennent pas toujours à combler de manière adéquate.

Cependant, le parcours de cette start-up illustre aussi de manière frappante les défis systémiques auxquels sont confrontées les entreprises technologiques émergentes en Afrique. Naviguer dans des environnements réglementaires complexes et souvent en constante évolution, intégrer divers services tiers et, surtout, garantir l'accès à une infrastructure numérique de base s'avèrent être des obstacles de taille. Comme le fait remarquer le fondateur, Ikomi Henry, de nombreux fournisseurs d'infrastructures accordent la priorité aux grandes entreprises bien établies, ce qui signifie que les start-ups ont souvent du mal à obtenir les services essentiels sans avoir au préalable démontré une maturité opérationnelle et une crédibilité significatives.

Cette dynamique peut, sans le vouloir, étouffer l'innovation et ralentir la croissance d'entreprises prometteuses qui pourraient autrement stimuler le développement économique. En s'attaquant activement à ces défis liés aux infrastructures et à la formalisation, lensX cherche non seulement à bâtir une entreprise prospère et génératrice de revenus grâce à diverses stratégies de monétisation, mais contribue également de manière significative à la transformation numérique plus large du commerce africain. Ses projets ambitieux concernant les technologies d'avenir, telles que la réalité augmentée et l'IA, soulignent encore davantage le potentiel du continent en matière d'expériences de vente au détail de pointe.