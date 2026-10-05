Ghana: Five35 Ventures enregistre un rendement de 3,5 fois son investissement lors de la première sortie de son portefeuille

Five35 Ventures a réalisé sa première sortie de portefeuille, générant un multiple de 3,5 fois son investissement dans la société ghanéenne d'agritech Complete Farmer.

Cette société de capital-risque spécialisée dans l'Afrique a investi dans Complete Farmer en avril 2022 et s'est retirée en mars 2026, générant un taux de rendement interne de 38 % sur environ 4 ans. La valorisation de Complete Farmer est passée de 6 millions de dollars à 49 millions de dollars au cours de la période d'investissement.

Complete Farmer exploite une plateforme mettant en relation les agriculteurs et les acheteurs, tout en leur donnant accès à des intrants agricoles et à un soutien technique. L'entreprise s'efforce de permettre aux agriculteurs d'accéder aux marchés et à une demande sous contrat, tout en aidant les acheteurs à mettre en place des chaînes d'approvisionnement agricoles. Five35 a soutenu l'entreprise dans le cadre de sa stratégie d'investissement dans des entreprises technologiques capables de générer des rendements financiers tout en élargissant la participation économique.

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Five35 applique une approche tenant compte de la dimension de genre à ses investissements, en évaluant la manière dont les femmes participent aux entreprises en tant que fondatrices, salariées, fournisseurs, clientes et membres de leurs chaînes de valeur au sens large. Lorsque Five35 a investi dans Complete Farmer, les femmes représentaient 55 % de son réseau d'agriculteurs, 80 % de son personnel chargé de la post-récolte et 43 % de son équipe dirigeante. Au moment de la sortie, les femmes occupaient 50 % des sièges au conseil d'administration de l'entreprise.

Complete Farmer avait également servi 12 628 clients professionnels et créé 77 emplois directs au moment de la sortie de Five35. Au cours de la période de détention, l'entreprise a développé la formation des agriculteurs et leur accès aux marchés. Five35 a déclaré que ce résultat confirmait son point de vue selon lequel les entreprises qui comblent les lacunes dans des domaines tels que l'agriculture peuvent générer des rendements financiers tout en créant des opportunités pour les groupes ayant un accès limité au capital et aux marchés formels.

Five35 est soutenue par le Mastercard Foundation Africa Growth Fund, un fonds de fonds de 200 millions de dollars qui apporte des capitaux et un soutien à des véhicules d'investissement détenus et dirigés par des Africains. Ce fonds vise à aider ces gestionnaires à investir dans des entreprises susceptibles de favoriser la création d'emplois et la participation économique. Five35 a reçu un investissement de référence de la part de ce fonds en 2025. La cession de sa participation dans The Complete Farmer permet à Five35 de réaliser un rendement, alors qu'elle cherche à lever et à déployer davantage de capitaux dans des entreprises technologiques africaines. La société n'a pas divulgué l'identité de l'acquéreur de sa participation ni la valeur du produit de cette cession.

Points clés à retenir

L'opération Complete Farmer apporte à Five35 Ventures un élément qui reste rare dans le capital-risque africain : une sortie concrétisée dont le rendement a été divulgué. Le multiple de 3,5x et le taux de rendement interne de 38 % sont importants, car les fonds de capital-risque ont en fin de compte besoin de sorties, plutôt que de valorisations théoriques plus élevées, pour restituer le capital à leurs investisseurs.

La valorisation de Complete Farmer est passée de 6 millions de dollars, au moment de l'investissement de Five35, à 49 millions de dollars pendant la période de détention, soit une multiplication par plus de 8, même si le rendement propre à Five35 a été inférieur, car les rendements d'investissement dépendent des conditions d'entrée, de la participation, de la dilution et des conditions de sortie.

Cette opération est également instructive pour le modèle du Mastercard Foundation Africa Growth Fund. Ce fonds de 200 millions de dollars n'investit pas principalement dans des start-ups lui-même. Il soutient des gestionnaires d'investissement africains qui, à leur tour, sélectionnent et accompagnent des entreprises. Five35 a reçu le soutien de l'Africa Growth Fund en 2025, après son investissement initial dans Complete Farmer en 2022 ; cette sortie doit donc être considérée autant comme la preuve des antécédents d'investissement du gestionnaire que comme le résultat du capital apporté par le fonds.

Elle provient en outre du secteur agricole, où les sorties de capital-risque ont été moins fréquentes que dans des domaines tels que la fintech. Pour Five35, ce retour sur investissement fournit des capitaux pouvant être réinvestis dans de nouveaux projets et offre aux investisseurs potentiels des données sur sa capacité à passer de l'investissement initial à la liquidité.

Sa stratégie axée sur l'égalité des genres est également mise à l'épreuve au regard des résultats financiers, et pas seulement des mesures d'impact. Complete Farmer a augmenté sa valorisation, élargi sa base de clients et créé des emplois, tandis que des femmes occupaient des postes au sein de son personnel, de son réseau d'agriculteurs et de son conseil d'administration. Une seule sortie ne suffit pas à établir la performance à long terme d'un fonds, mais elle fournit à Five35 un résultat mesurable alors qu'il lève et investit davantage de capitaux.