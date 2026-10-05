Tunisie: Prêts d'honneur - L'enveloppe épuisée dès le premier jour, plus de 14.200 bénéficiaires

Les prêts d'honneur destinés aux particuliers ont suscité une forte demande dès le lancement de leur mise à disposition. Les banques ont épuisé, dès le premier jour, l'enveloppe qui leur était consacrée, alors que le nombre de bénéficiaires a atteint environ 14.200 personnes.

Intervenant lundi 5 octobre 2026 sur Mosaïque Fm, l'expert-comptable Sofiene Weriemi a expliqué que l'épuisement de cette enveloppe ne signifie pas la fin du dispositif. Il s'agit d'une mesure temporaire destinée à permettre aux commissions compétentes d'examiner les demandes ayant déjà obtenu un accord de principe.

Cette étape doit notamment permettre de déterminer les dossiers qui pourront effectivement bénéficier du financement, conformément aux conditions fixées par le dispositif.

Les dossiers incomplets passent au suivant

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Sofiene Weriemi a précisé que le traitement des demandes est soumis à des règles strictes. Lorsqu'un demandeur obtient un accord de principe mais ne complète pas, au cours de la deuxième étape, les documents et pièces exigés, son dossier est automatiquement annulé.

La place ainsi libérée revient alors à un autre demandeur inscrit sur la liste d'attente. Ce mécanisme vise à assurer une utilisation optimale des ressources financières disponibles et à permettre au plus grand nombre de demandeurs éligibles de bénéficier du dispositif.

Le programme est mis en oeuvre avec la participation de 19 établissements bancaires, chacun étant tenu d'affecter 8 % de ses bénéfices annuels au financement de ces prêts d'honneur destinés aux particuliers.

Cette mobilisation financière a permis d'enregistrer plus de 14.000 bénéficiaires depuis le lancement de l'opération.

Des demandes déposées depuis le 1er octobre

Le dépôt des demandes de prêt d'honneur via les plateformes numériques des banques a débuté jeudi 1er octobre 2026.

Le dispositif s'inscrit dans le cadre du décret n°148 de 2026, daté du 23 juillet 2026, relatif à la réforme des dispositions concernant les facilités bancaires et le régime des chèques. Le texte prévoit notamment que les banques consacrent 8 % de leurs bénéfices au financement de petits prêts sans intérêts.

Les bénéfices réalisés par les banques au cours de l'année 2025 présentent des écarts importants. Ils ont atteint jusqu'à 385 millions de dinars pour la banque affichant le bénéfice le plus élevé, tandis que le bénéfice le plus faible s'est établi à environ 1,35 million de dinars.

Pour rappel, le décret fixe à 5.000 dinars le plafond du financement destiné aux particuliers.

Pour les projets dont la valeur d'investissement ne dépasse pas 150.000 dinars, le plafond du financement est fixé à 10.000 dinars.

Il atteint 25.000 dinars pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les sociétés communautaires.

Le dispositif repose ainsi sur une enveloppe alimentée par les bénéfices bancaires et destinée à financer, sans intérêts, différents profils de bénéficiaires, avec des plafonds qui varient selon la nature du demandeur et du projet.