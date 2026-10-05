Tunisie: Dattes tunisiennes - Plus d'un milliard de dinars de recettes à l'export et un nouveau programme promotionnel

La Tunisie entend consolider le positionnement de ses dattes sur les marchés internationaux tout en stimulant leur consommation sur le marché local. Le Groupement interprofessionnel des dattes a ainsi élaboré un programme promotionnel pour la saison 2026-2027, destiné à préserver les parts de marché acquises sur les destinations traditionnelles et à renforcer la présence du produit tunisien sur de nouveaux marchés à fort potentiel.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le directeur général du Groupement interprofessionnel des dattes, Kaisser Ben Arfa, a expliqué que ce programme intervient dans un contexte marqué par plusieurs défis pour la filière, notamment les effets des changements climatiques sur la production et la productivité, l'intensification de la concurrence sur les marchés internationaux et l'augmentation des coûts de production, de transport et de logistique.

Le nouveau dispositif prévoit également un suivi continu de la préparation et du déroulement des campagnes d'exportation, ainsi qu'une meilleure coordination entre les différents intervenants et professionnels du secteur. L'objectif est de contribuer au bon déroulement de la saison et de renforcer la compétitivité des dattes tunisiennes.

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Cette nouvelle stratégie intervient alors que la filière vient de franchir un cap important à l'exportation. Les recettes générées par les exportations de dattes ont dépassé, pour la première fois, le seuil d'un milliard de dinars, pour des quantités commercialisées avoisinant 160.000 tonnes. La majeure partie de ces exportations est constituée de Deglet Nour tunisienne, qui bénéficie d'une forte notoriété sur les marchés internationaux.

Renforcer la présence sur le marché local

Le marché tunisien constitue également un axe important du programme promotionnel 2026-2027. Le Groupement compte poursuivre l'expérience de mise en place de points de vente directe du producteur au consommateur, déjà menée lors des précédentes campagnes dans plusieurs gouvernorats.

Selon Kaisser Ben Arfa, cette initiative a été favorablement accueillie aussi bien par les agriculteurs que par les consommateurs.

Deux périodes sont prévues pour l'installation de ces espaces de vente. La première interviendra immédiatement après la saison de production, tandis que la seconde sera programmée à l'approche du mois de Ramadan.

L'objectif est de permettre aux consommateurs d'accéder aux dattes à des prix abordables, de rapprocher le produit des citoyens et de contribuer à stimuler sa consommation sur le marché intérieur.

Le programme prévoit par ailleurs la participation du Groupement aux différentes manifestations locales, régionales et nationales consacrées au secteur, ainsi que l'organisation de campagnes publicitaires et promotionnelles destinées à promouvoir davantage la consommation des dattes en Tunisie et à mieux faire connaître le rôle du Groupement dans le développement de la filière et l'accompagnement des professionnels.

Miser sur les produits dérivés

Au-delà des dattes fraîches, le nouveau programme accorde une place croissante aux produits dérivés de la datte, considérés comme un créneau susceptible de générer davantage de valeur ajoutée et de diversifier l'offre tunisienne à l'international.

Dans cette perspective, le Groupement prévoit notamment de participer au Salon international des industries alimentaires en Afrique (IFSA 2027). Cette participation vise à faire connaître les dérivés des dattes tunisiennes, leurs spécificités et leur qualité, tout en permettant d'établir de nouvelles relations avec les opérateurs et les acteurs des marchés internationaux.

Pour Kaisser Ben Arfa, le développement des exportations de ces produits s'inscrit dans une stratégie de diversification aussi bien des produits que des marchés, dans un contexte marqué par une demande mondiale croissante pour les produits alimentaires naturels et sains.

Parmi les produits présentant des perspectives de développement figurent notamment la pâte de dattes, le sirop de dattes et la poudre de dattes, avec des débouchés potentiels sur plusieurs marchés européens et nord-américains ainsi que dans les pays du Golfe.